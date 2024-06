Francesca Fialdini, il grande annuncio a 44 anni fa gioire i fan: “Finalmente…”

Francesca Fialdini lo ha annunciato ed ha fatto gioire i fan. A 44 anni arriva la splendida notizia.

La conduttrice del talk “Da noi… A ruota libera” ha commosso i fan. Volto amatissimo della televisione nostrana è tra le donne di casa Rai più amate dai fan che di lei apprezzano non solo lo stile comunicativo e, la bravura nel trattare temi anche delicati con rispetto, bensì la sua riservatezza. Francesca Fialdini è infatti particolarmente riservata circa la sua vita affettiva. Si vocifera da qualche tempo, che abbia un compagno a cui è molto legata ed è noto che in diverse occasioni abbia manifestato un certo desiderio di maternità. Circa l’identità del suo compagno non si posseggono informazioni, ciò che si conosce e che sarebbe totalmente totalmente estraneo al mondo dello spettacolo nostrano e, che stiano insieme da molto tempo.

Come accennato, la conduttrice del famoso talk show di casa Rai, non ama parlare della sua vita personale e dunque non è chiaro se i due stiano ancora insieme o meno, secondo voci di corridoio la Fialdini sarebbe ancora legata a lui, mentre secondo altre, la loro storia sarebbe terminata. La conduttrice ha in diverse occasioni parlato del suo desiderio di diventare mamma. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato di recente al settimanale, Oggi ha dichiarato: “Non tutte le donne possono diventare madri, ma mi piacerebbe avere in affido un bambino che ha bisogno di una casa, dato che chi non è sposato non può adottare”. L’adozione per lei sarebbe dunque un gesto d’amore concreto da fare nei confronti del prossimo.

Francesca Fialdini, il grande annuncio a 44 anni “Finalmente…”

Di recente, la splendida conduttrice ha dato un annuncio importantissimo ai telespettatori. Il 2 giugno 2024 a partire dalle ore 17:20 su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata del programma “Da noi…a ruota libera”. Per l’occasione la padrona di casa ha ospitato Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli ed Elisa Isoardi.

Un terzetto che ha letteralmente conquistato il pubblico. Sono stati tantissimi i fan della trasmissione che hanno seguito con spassionato interesse l’ultimo appuntamento del talk e, proprio per questo motivo la conduttrice ha deciso di dare un grande annuncio a tutti. Ha infatti detto con commozione che il programma ha ottenuto degli ottimi ascolti. In men che non si dica i fan si sono riversati sui social per farle i complimenti e, qualcuno ha scritto: “Finalmente ha avuto la sua rivincita”. Una manifestazione di affetto e di stima ineguagliabile.