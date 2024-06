Come perdere 5 kg in 7 giorni e ritrovare: la super dieta dell’estate

Vuoi perdere 5 kg in 7 giorni e ritrovare la forma fisica perduta? Segui questa dieta: è perfetta per l’estate.

La temutissima prova costume è ormai alle porte e, tantissimi italiani si preoccupano di arrivare impreparati o di essere addirittura bocciati! Per questo stanno correndo ai ripari, cercando di ritrovare il peso forma perso durante l’inverno. Come è noto, anche per questioni legate alla biologia, in genere durante i mesi freddi si tende a mangiare di più, inoltre le giornate sono più corte e le ore di luce sono significativamente ridotte, ciò si traduce in una riduzione delle possibilità di svolgere attività fisiche all’aperto.

Queste circostanze talvolta, favoriscono un accumulo di peso che se moderato e lieve può essere corretto grazie all’ausilio di un attività fisica costante e ad una alimentazione sana. Invero, quella di praticare uno sport e di mangiare in modo nutriente, è una prassi che dovrebbe divenire consuetudine per la salvaguardia del benessere non solo fisico bensì psichico. I ricercatori ormai lo gridano a gran voce, lo sport fa bene non solo al corpo, ma anche alla mente.

Perdi 5 kg in 7 giorni con la super dieta dell’estate

Quando infatti ci si dedica allo svolgimento di attività sportive, nel corpo vengono rilasciati gli ormoni del benessere. Sostanze che letteralmente inebriano e inducono ad una sensazione di calma interiore. Inoltre, allenarsi aiuta a ristabilire il ritmo circadiano, favorendo il sonno. Insomma, mangiare in modo sano e praticare un’attività fisica è la regola aurea per restare in forma e, per superare la prova costume. Se vuoi perdere 5 kg in una settimana devi dunque darti da fare e, seguire questi consigli.

Innanzitutto, trova del tempo da dedicare all’esercizio fisico, non è necessario sottoporti ad estenuanti sedute di allenamenti in palestra, basta anche un’ora o più al giorno da dedicare all’attività aerobica. Inoltre, devi assicurarti di idratarti e di mantenere un giusto livello di acqua nel corpo e mangiare in modo sano. Segui dunque questa dieta.

Colazione. Una tazza di tè e tre fette biscottate integrali.

Metà mattinata. Un frutto fresco.

Pranzo. 70 g di pasta integrale con pomodoro fresco e un po’ di parmigiano. Un’ insalata verde con una piccola quantità di olio d’oliva.

Merenda. Un frutto fresco di stagione.

Cena. Un piatto di minestrone, di sole verdure, del pesce grigliato e un’insalata con poco olio.

Puoi divertirti e variare di giorno in giorno la dieta, cambiando il frutto da consumare a merenda. Prediligi carni bianche ricchi di nutrienti, pesce cotto alla griglia o a vapore e, stai attento al condimento. L’olio d’oliva è un toccasana, ma attenzione alle quantità.