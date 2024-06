Whatsapp, il trucco per scoprire (subito) dove si trova qualcuno: ecco come fare

WhatsApp: vuoi scoprire dove si trova qualcuno? Devi subito conoscere questo segreto. In pochi ne sono a conoscenza.

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. È semplice da installare, gratis e consente di espletare una moltitudine di funzioni. I fruitori possono infatti inviare e ricevere file di qualsiasi natura, inoltre le conversazioni possono essere arricchite con emoji ed emoticon che rafforzano il concetto espresso dal mittente e rivolto al destinatario. WhatsApp è utilizzata da persone di ogni età, dai giovanissimi sino agli adulti poiché, come accennato, è davvero immediata la comprensione delle sue funzioni.

Ha letteralmente rivoluzionato il modo di comunicare delle persone negli ultimi anni, per questo in tantissimi asseriscono che non potrebbero più farne a meno. Con l’avvento delle app di ultima generazione, è cambiato lo stile comunicativo anche nelle relazioni affettive, i rapporti sentimentali ne hanno risentito. Se prima infatti i due innamorati dovevano attendere molto tempo prima di vedersi, oggi le coppie possono essere presenti h24 nella vita dell’altro, attraverso i canali di comunicazione social.

Whatsapp, vuoi scoprire (subito) dove si trova qualcuno? Devi conoscere questo trucco

WhatsApp consente infatti di vedere l’ultimo accesso della persona con la quale si intende interagire, la sua foto profilo, gli stati, e quando è on-line. L’applicazione consente di tutelare la privacy, imponendo la riservatezza su queste informazioni, ma in genere, coloro che sono in coppia ne fanno tesoro! Alcuni addirittura vorrebbero sapere dove si trovi il partner o la persona a cui sono interessati quando è lontana. Esiste una strategia per verificare dove si trovi l’altro in modo celere, efficace e sicuro.

Basta premere “ctrl più alto + canc” sulla tastiera ed aprire il task manager. In seguito fare clic su “win+r” per aprire la funzione e digitare “cmd”, e premere invio. Digitare ancora “netstat-an” e premere di nuovo invio. Eseguendo questi passaggi si aprirà l’indirizzo IP dell’altra persona. Si sarà indirizzati al sito http://www.ip-adress.com/ip_tracer/ e Inserendo l’indirizzo comparirà la posizione nei pressi della quale si trova la persona di cui si intende conoscere i movimenti.

Si tratta di una procedura che viene utilizzata soprattutto da chi, per motivi di sicurezza, vuole conoscere la posizione della persona che le ha scritto. Va detto che in nessun caso è una buona idea “spiare” i movimenti degli altri. Rappresenta infatti una violazione della privacy, occhio dunque a non commettere un illecito. Va bene, prendere le giuste misure per tutelarsi in circostanze particolari, in cui può sorgere un legittimo timore per la propria sicurezza, ma fatta eccezione per questi ipotesi, in nessun caso “ficcanasare” nella vita altrui è cosa buona e giusta.