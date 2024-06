Barbara D’Urso ha una casa da sogno alle porte di Milano. Ecco dove vive la celebre e amata conduttrice, volto storico di Mediaset.

L’amatissima conduttrice partenopea Barbara D’Urso è una delle più apprezzate dai telespettatori nostrani per fascino e bravura. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo italiano, quando era ancora giovanissima e, a distanza di oltre un trentennio dal suo approdo sul tubo catodico, è ancora uno dei volti più apprezzati. Come è ben noto, dopo molti anni di “militanza” nell’azienda Mediaset, la collaborazione è terminata. La conduttrice si sta dedicando alla realizzazione di nuovi ed importanti progetti, nel frattempo si diverte a restare in contatto con i suoi tantissimi follower.

Barbara D’Urso possiede infatti dei profili social seguitissimi attraverso i quali interagisce con i suoi fan. Posta foto e video che la ritraggono nella sua quotidianità e, in tanti hanno scorto la bellezza della sua dimora. Regina indiscussa del pomeriggio di casa Mediaset, risiede a Cologno Monzese, proprio vicino agli studi nei quali ha lavorato per lungo tempo. Adora trascorrere il suo tempo libero nel suo appartamento, arredato con classe e stile. Ha scelto toni neutri e chiari che ricordano lo stile scandinavo. Un luogo perfetto per rilassarsi.

La casa da sogno di Barbara D’Urso alle porte di Milano: dove vive la famosa ed amatissima conduttrice

Dagli scatti presenti sui suoi profili social emerge inequivocabilmente che la conduttrice abbia optato per un arredo chiaro e luminoso. Il pavimento è rivestito da parquet, il total white è ricorrente, lo si ritrova anche nel salone. Sulle pareti sono affisse diverse opere d’arte pop che rendono più vivace l’ambiente. La cucina è il luogo in cui la conduttrice adora cimentarsi nella realizzazione di manicaretti da far assaggiare ai suoi affetti più cari. Anche in questo caso, la tinta predominante è il bianco, che ben si sposa con il color acciaio della cappa e del forno.

L’arredo è minimal ma confortevole, di lusso. Anche il bagno è total white e presenta dei dettagli in marmo incantevoli. Lo stile che ha scelto per il suo appartamento è una chiara estrinsecazione della sua personalità: chic, minimal, raffinato e colmo di dettagli vivaci, proprio come lei, che è sempre gioiosa ed estremamente irriverente. La conduttrice è molto amata anche per il suo carisma e la sua simpatia travolgente, possiede uno stile comunicativo schietto e sincero che arriva dritto al cuore dei fan.