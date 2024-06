Jasmine Carrisi allarga la famiglia: la reazione di nonno Albano

Si allarga la famiglia per Jasmine Carrisi: la reazione di Al Bano è ineguagliabile. Quello che è accaduto ha lasciato attoniti i fan.

Il cantante pugliese, di recente si è raccontato nel corso di una lunga intervista rilasciata per il settimanale, Nuovo. Ha parlato della sua vita privata, della sua proficua e straordinaria carriera ai microfoni del magazine di Riccardo Signoretti. Al Bano è un artista poliedrico ed eclettico che grazie alla sua voce potente e melodica e, alla personalità carismatica e schietta ha conquistato milioni di Italiani e, non solo. Le sue canzoni sono conosciute infatti in tutto il mondo, soprattutto in Russia, Paese nel quale è sempre accolto con un’incredibile enfasi.

Il cantante nativo di Cellino San Marco alla soglia degli 80 anni è un fuoriclasse della musica nostrana, un esempio di forza e determinazione, di talento e sacrificio. Oggi, continua a calcare i palcoscenici italiani in lungo e in largo, la musica è per lui un faro, una certezza, un punto di riferimento. Anche la sua splendida figlia, Jasmine sta cercando di compiere la sua ascesa nel mondo della musica, la giovane ha già pubblicato qualche hit e, intende proseguire con la sua carriera musicale.

Jasmine Carrisi allarga la famiglia: come ha reagito Al Bano

Jasmine ha un rapporto molto stretto con suo padre, sono complici e sinceri l’uno con l’altra. La giovane è figlia di Loredana Lecciso, compagna storica del cantante. Proprio di recente, Jasmine è finita al centro delle cronache rosa poiché ha dato una notizia bellissima i suoi genitori. Come accennato poc’anzi, il cantante pugliese si è raccontato ai microfoni del settimanale Nuovo ed ha comunicato che Jasmine gli ha dato una notizia speciale. La giovane ha rivelato ai suoi genitori di avere un forte desiderio di maternità e di voler dunque, diventare presto mamma.

Una dichiarazione che ha spiazzato Albano, il quale a tal proposito, ha dichiarato: “La sua affermazione mi ha spiazzato. Diventare genitori non è un gioco, meno che mai alla sua età”. Il cantante ha poi continuato parlando di sua figlia, rivelando che Jasmine sta studiando all’università e sta muovendo i primi passi nel mondo della musica, per questo ha deciso di darle un consiglio importante prima di mettere al mondo un figlio. “Crescere un figlio è un impegno molto serio, per cui la invito a rifletterci bene e a rimandare di qualche anno per dedicarsi alla laurea e allo studio”.

In tati hanno condiviso i consigli di Al Bano che ha uno forte spirito di protezione nei confronti della figlia, ma si chiedono altresì se la giovane gli darà retta. Del resto, quello di diventare genitori è un passo che è frutto di scelte personalissime e, che spettano dunque soltanto a Jasmine. Ma, va da sè che Al Bano desideri il meglio per il suo avvenire e, che dunque le ricordi che crescere un figlio è una sfida certamente gioiosa, ma difficile.