“Ha 58 anni ed è famosissima”: la prossima tronista di Uomini e Donne, Maria vuole lei

La nuova tronista di Uomini e Donne è la più amata da Maria De Filippi. La conduttrice vuole lei sul trono.

Uomini e Donne, il celebre talk sui sentimenti in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi ha definitivamente chiuso i battenti. I telespettatori hanno detto il consueto arrivederci ai beniamini del dating, ritroveranno infatti i cavalieri e le dame al centro dello studio, nel corso della prossima stagione. La nuova edizione del format partirà a settembre, fino ad allora i fan seguiranno i protagonisti più amati attraverso le loro pagine social. Nel frattempo è già partito il totonome circa i futuri tronisti.

C’è chi ritiene probabile il ritorno di Ida Platano, com’è noto la tronista della stagione di Uomini e Donne che si è appena conclusa, non ha scelto né Mario né Pierpaolo, ha infatti abdicato tra lacrime amare e tanta sofferenza. Dato che il suo percorso ha avuto un epilogo infelice ed inaspettato, i fan sperano che la De Filippi possa darle una seconda chance per consentirle di trovare, finalmente, quell’amore che tanto agogna. Tra i nomi dei papabili c’è anche quello di Mario. Lo speaker radiofonico è stato l’assoluto protagonista del talk.

Uomini e Donne, Maria vuole lei: “Ha 58 anni ed è famosissima”

L’atteggiamento di Cusitore non è stato sempre ineccepibile, ma ha dimostrato di essere molto coraggioso e di possedere la giusta maturità per assumersi le responsabilità di azioni, che ha definito “ingenue”. Simpatico ed irriverente, ha conquistato i telespettatori che sperano di poterlo rivedere nello studio di Canale 5 in veste di tronista. Occhi puntati anche su Roberta Di Padua, secondo indiscrezioni, la dama del trono over starebbe attraversando un momento di crisi con il suo compagno, Alessandro Vicinanza e, i rumors hanno acceso le speranze di chi spera di poterla vedere salire al trono.

Si tratta di indiscrezioni, di notizie ufficiose, per cui occorre attendere per scoprire se davvero uno dei protagonisti del talk appena citati, possa davvero essere il tronista o la tronista della prossima stagione. Invero sembrerebbe che Maria, voglia fortemente sul trono una splendida 58enne, bionda, bellissima e dall’ironia incontenibile. Ha fatto del suo sarcasmo un marchio personale, le sue battute caustiche e spiritose sono divenute dei veri e propri tormentoni.

Proprio per questo, quando si è diffusa la notizia della sua possibile salita al trono, in molti hanno letteralmente esultato. Si tratta di Tina Cipollari, si vocifera infatti che la De Filippi abbia pensato di proporle un percorso diverso, in veste di tronista. Anche in questo caso, è opportuno chiarire, che si tratta di voci di corridoio, per cui è necessario attendere l’inizio della prossima stagione per verificare se i rumors siano attendibili o meno.