“Ora parlo io”, ecco come sta veramente Kate: la cognata Meghan vuota il sacco

Ecco come sta veramente Kate: “ora parlo io”, tuona Meghan, vuotando il sacco. La cognata della Principessa ha spifferato tutto.

Come sta davvero la Principessa, Kate Middleton? Se lo sta chiedendo incessantemente il mondo intero e, la risposta non è affatto banale o scontata. La Middleton ha annunciato pochi mesi fa di essere affetta da un cancro, lo ha fatto attraverso un videomessaggio che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Si è mostrata determinata ed intenzionata a sconfiggere la malattia, le è stata diagnosticata dai medici in seguito ad un intervento chirurgico. La Principessa, su consiglio di un team di esperti ha deciso poi di sottoporsi ad una chemioterapia preventiva, una terapia molto delicata volta a sconfiggere le cellule cancerose, scongiurando il rischio che il cancro si ripresenti in futuro.

In molti le scrivono lettere e gliele fanno pervenire, le infondono coraggio e le stanno vicino in modo platonico. I suoi sudditi vorrebbero sapere con esattezza quali sono le sue condizioni di salute, ma c’è il riserbo assoluto al riguardo. La richiesta di riservatezza e di privacy è stata una precisa volontà di Kate, la quale ha chiesto ai tabloid inglesi e internazionali di astenersi dalla pubblicazione di notizie allarmanti. In questi mesi sono giunte delle note ufficiali dai suoi collaboratori, stringate ma rassicuranti, da Palazzo sostengono infatti che Kate stia reagendo bene e che i primi effetti delle terapie si stanno facendo sentire.

“Ora parlo io”, Meghan vuota il sacco e spiffera come sta davvero Kate

Ciò però che non convince è il fatto che la Principessa non si sia mostrata ancora in pubblico e, secondo voci di corridoio potrebbe tornare ad adempiere ai suoi doveri soltanto nel 2025. C’è chi dunque sospetta che in realtà, le sue condizioni di salute, siano cagionevoli e precarie, proprio perché non presenzierà ad eventi molto importanti sino alla fine del 2024. A rompere il silenzio, rivelando come sta davvero, è stata sua cognata Meghan Markle. La Duchessa di Sussex ha rilasciato delle importanti dichiarazioni su Kate e, in brevissimo tempo, le sue parole hanno fatto il giro del mondo.

Da tempo ormai i rapporti tra le cognate sono tesi e aridi, secondo alcuni sarebbe proprio la loro reciproca intolleranza ad aver rovinato il rapporto tra i due fratelli e, ciò che ha detto la Duchessa potrebbe inasprire ulteriormente il clima già teso. Stando a quanto riportato da El National, la Duchessa di recente, avrebbe rivelato da alcuni amici di Los Angeles come sta davvero Kate.

Meghan ha spifferato che Kate non è guarita e, che ha subito un dimagrimento drastico tale da renderla irriconoscibile. Per questo motivo avrebbe scelto di annullare i suoi impegni pubblici. Inoltre la Duchessa ha fatto sapere che Kate, potrebbe subire un altro intervento chirurgico a breve, la ripresa dunque per la Principessa, stando alle parole di Meghan, è molto lontana.