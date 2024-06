Meteo, arriva l’estate (vera): la data ufficiale, ecco quando e dove

Meteo, arriva l’estate: il mese di giugno è partito con un tempo ancora incerto, ma il vero caldo sta per arrivare. Quando e dove.

Gli esperti confermano che dalla seconda metà di questa settimana arriverà l’alta pressione verso il Mediterraneo che porterà con sé le belle giornate. State preparando il telo mare?

Da oggi, lunedì 3 giugno a mercoledì 5 dovremo accontentarci delle piogge causate dall’anticiclone delle Azzorre proveniente dal Nord Europa, che comporta un riscaldamento diurno a tratti eccessivo e serate molto fresche. Il tempo sarà sostanzialmente instabile in tutta Italia: oggi potrebbero arrivare temporali e locali grandinate al Nordest e sui settori alpini. Questa situazione andrà avanti fino a mercoledì.

Dopodiché, secondo i meteorologi de IlMeteo.it, nella seconda parte di questa settimana, l’anticiclone si allontanerà gradualmente dall’Italia lasciando spazio a quello africano che si dirigerà verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, portando con sé tempo soleggiato e stabile in quasi tutta l’Italia, tranne Alpi e Prealpi, dove potrebbero verificarsi dei rovesci o temporali nel pomeriggio.

L’instabilità tornerà verso il fine settimana, quando arriverà da Ovest una perturbazione atlantica che porterà con sé un peggioramento del tempo al Nord.

Meteo, arriva l’estate: dove e quando

L’anticiclone africano Scipione potrebbe arrivare mercoledì 5 giugno e porterà con sé anche il caldo e temperature che potrebbero superare i 30 gradi a partire dal prossimo giovedì. Nel weekend al Centro-Sud si potrebbero sfiorare i 35 gradi, soprattutto in Sardegna. I valori massimi toccheranno i 30-32 gradi anche sulla Pianura Padana.

Secondo IlMeteo.it, la giornata di mercoledì sarà molto calda ma poco nuvolosa su gran parte delle regioni

Questa sarebbe la prima vera avvisaglia che l’estate sta per arrivare. Tra martedì e mercoledì 11 e 12 invece, potrebbe arrivare un’altra perturbazione al Nord, ma possiamo dire addio al freddo dell’inverno.

State organizzando una giornata al mare? Sembra una buona idea! Il prossimo sabato sarà soleggiato in quasi tutte le regioni italiane, tranne qualche temporale atteso sulle Alpi.

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, anche la giornata di domenica sarà prevalentemente soleggiata con temperature da caldo estivo, ma l’anticiclone africano Scipione potrebbe perdere un po’ di potenza e lasciare spazio a qualche nuvole al Nord e in Toscana. Anche se torneranno le piogge nelle prossime settimane, le temperature potrebbero non scendere più sotto la media stagionale e l’estate si avvicina in tutta l’Italia.