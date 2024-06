Holden e Sarah colpo di scena: cosa è successo dopo Amici: finalmente la confessione

Holden e Sarah hanno finalmente rivelato cosa è successo tra loro dopo Amici. I fan sono entusiasti.

Amici 23, il talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi ha visto trionfare la splendida cantante, Sarah Toscano. Carismatica, grintosa e con tanta voglia di lavorare duro, la giovane artista è riuscita a sbaragliare la concorrenza grazie alle sue interpretazioni da brividi e alla voce melodica. Le performance da urlo di Sarah hanno commosso i telespettatori, i quali hanno gioito nel vederla sollevare la coppa al cielo. Sin dall’inizio del suo percorso nella scuola più ambita di Canale 5, ha dimostrato di possedere talento e determinazione, le giuste carte da giocare per l’ascesa nel mondo della musica.

È stata già ribattezzata come la nuova star del pop italiano, pronta a conquistare anche le classifiche internazionali. Durante la sua permanenza nel talent show di Canale 5, è stata molto chiacchierata anche per la sua presunta simpatia con Holden. I due artisti non hanno mai nascosto che tra di loro ci sia stato un feeling immediato, ed infatti sono divenuti amici. C’è chi sostiene che in realtà tra loro ci sia altro, sostengono infatti che siano innamorati. Invero i due hanno sempre parlato di una splendida amicizia e nulla più, ora finalmente hanno vuotato il sacco, rivelando cosa è accaduto tra loro in seguito alla fine del talent show.

Amici, Holden e Sarah svelano cosa è successo dopo il talent show

Negli ultimi giorni si è vociferato circa una presunta liaison tra loro, ma a dire il vero l’avvicinamento tra i due potrebbe essere stato dettato da motivi prettamente professionali. Si vocifera infatti che Holden e Sara siano pronti a collaborare per un progetto lavorativo che si preannuncia particolarmente intrigante. Gli esperti hanno fatto trapelare che il brano potrebbe essere presentato nel corso della nuova edizione di Battiti live. Il concerto che da anni vede esibirsi sul palco fior fior di artisti, potrebbe ospitare anche i due ex allievi di Amici.

I cantanti infatti, potrebbero presentare la loro hit estiva, che dunque sarebbe in uscita. Così come si apprende da rumors recenti, potrebbero calcare il palco di Battiti live anche Petit e Mida, anche quest’anno dunque molti volti del programma animeranno l’evento musicale più caldo dell’estate. Debbono dunque rassegnarsi coloro che speravano che a breve avrebbero annunciato di essere una coppia, i due potrebbero esserlo a breve, ma soltanto professionalmente parlando. Dunque, starebbero pensando ad una “partnership” niente male, che potrebbe infiammare la scena musicale dell’estate 2024.