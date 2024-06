Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per un altro programma di Maria De Filippi: dove la vuole

Maria De Filippi ha deciso: Gemma Galgani è fuori da Uomini e Donne, ma la sua avventura televisiva prosegue altrove.

Chi dice Uomini e Donne dice Gemma Galgani? Sì, ma ancora per poco. Stando infatti ad indiscrezioni recentissime, la timoniera del talk sui sentimenti di Canale 5, avrebbe pensato di “mandarla in pensione”. L’avventura della 74enne più chiacchierata della televisione nostrana, sarebbe dunque giunta al termine, chi sperava di ritrovarla a settembre seduta in prima fila nel parterre femminile, deve abbandonare le speranze. Maria De Filippi, insieme al suo team, la celeberrima “redazione”, sarebbe infatti pronta a cambiare le regole del gioco, innovando la formula della trasmissione.

Secondo indiscrezioni, vorrebbe eliminare la scissione tra i partecipanti del trono classico e quelli del trono over e, creare un unico parterre nel quale persone dai 18 sino ai 70 anni circa, potranno conoscersi senza vincoli di età. Al centro dello show resta la ricerca dell’anima gemella, per cui possono tirare un sospiro di sollievo tutti i romantici d’Italia. Secondo rumors, il cambiamento investirebbe anche Gemma Galgani, la quale potrebbe dover dire addio a Uomini e Donne. La veterana del parterre, potrebbe presto lasciare il trono over per dedicarsi a nuovi progetti televisivi.

Uomini e Donne, Maria ha deciso: Gemma Galgani lascia il talk per un altro programma

Si vocifera infatti che Maria De Filippi avrebbe pensato di proporle la partecipazione a Tu sì que vales che partirà a settembre. Stando al gossip, la torinese potrebbe sostituire Luciana Littizzetto in veste di giudice di gara o subentrare al posto di Sabrina Ferilli, divenendo dunque un giudice popolare. Se così fosse, l’avventura di Gemma Galgani negli studi Elios non terminerebbe di certo, ma cambierebbe ruolo, non sarebbe più dunque una senior del trono over, ma un volto importante del talent show di Canale 5.

Un gesto non da poco, Maria De Filippi è infatti la fuoriclasse della televisione italiana e, se davvero ha pensato a Gemma per sostituire personaggi dello spettacolo del calibro di Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, significa che reputa la Galgani molto, molto valida.

Per la veterana di Uomini e Donne sarebbe una grande occasione, anche se i suoi fan soffrirebbero nel sapere che non potrebbero più assistere alle sue vicende di cuore. Di fatto i suoi tormenti d’amore sono stati per lungo tempo, il sale dello show. È importante chiarire che al momento si tratta di notizie ufficiose, dunque occorre attendere conferme in merito.