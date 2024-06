Uomini e Donne, terremoto: Maria caccia due dame, chiama Mario e scarica Gemma

Colpo di scena nel parterre di Uomini e Donne, la padrona di casa Maria ha deciso di scaricare Gemma e di cacciare due dame: torna Mario.

Questa stagione televisiva di Uomini e Donne è stata caratterizzata da diversi colpi di scena ma in questi mesi sono diversi i protagonisti che non hanno convinto il grande pubblico. Il trono di Ida Platano, sul percorso dell’ex dama c’erano alte aspettative, si è concluso nel peggiore dei modi. La Platano, infatti, ha lasciato gli studi romani di Mediaset dopo essere rimasta senza pretendenti.

Anche gli altri percorsi non hanno entusiasmato i telespettatori ma, in molti sui social, hanno accusato la produzione di voler mettere al centro dell’attenzione Ida Platano e, in particolare, la sua frequentazione con il corteggiatore Mario. Quest’ultimo ha lasciato il programma, dopo una discussione con la stessa tronista, dopo l’ennesima segnalazione sul suo conto (confermata, alla fine, dal diretto interessato):

Il piano di Maria De Filippi per la prossima stagione

La delusione di una parte del grande pubblico è aumentata dopo lo scoop, proprio di queste ore, di un possibile riavvicinamento tra Ida e Mario. I due sono stati accusati di non essere stati del tutto trasparenti nei confronti del pubblico ma, oggi, la domanda che si pongono in molti riguarda il loro futuro: tornerà nel programma? Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Cologno Monzese, Maria De Filippi sarebbe rimasta molto delusa dal mancato decollo del trono di Ida e, a quanto pare, difficilmente la Platano tornerà nelle vecchie vesti di dama. Un colpo non da poco per lo show, visto che Ida è ormai una delle grandi protagoniste ormai da anni.

Ma non è tutto, dal momento che Mario, invece, potrebbe tornare, questa volta nel ruolo di tronista. Maria De Filippi vorrebbe infatti concedere un’occasione allo speaker napoletano, concedendogli uno spazio tutto suo. Nessuna novità, invece, per Pierpaolo, al quale non sarebbe stato proposto di tornare come cavaliere nel trono over. Ma insieme a Ida potrebbe dire addio allo show di Canale 5 anche un’altra grande protagonista del programma (e cara amica della stessa Platano), ovvero Gemma Galgani. La dama torinese non dovrebbe tornare e, in verità, la sua partecipazione nell’autunno scorso è rimasta in bilico sino all’ultimo giorno. Gemma ha deciso di ritirarsi dal parterre ma Maria potrebbe offrirle un nuovo ruolo.

E qui arriviamo all’indiscrezione più clamorosa, che vedrebbe sul trono (come anche tentativo di risollevare il programma) l’attuale opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima, nel corso di questa stagione, ha incontrato diversi pretendenti, anche se non ha approfondito alcuna conoscenza. Ma al posto di Tina, al fianco di Gianni, potrebbe esserci un cambio clamoroso, con l’arrivo proprio di Gemma.