Beautiful colpo di scena: Brooke chiede a Taylor di convivere

Incredibile colpo di scena a Beautiful: Brooke ha chiesto a Taylor di convivere. Quello che accadrà a breve.

Beautiful è la fiction americana più amata dagli italiani. È approdata sul piccolo schermo circa 30 anni fa e, da quel momento non ha mai subito una battuta d’arresto. Complici gli intrighi, i colpi di scena inaspettati, gli epiloghi inattesi di vicende estremamente tormentate e conflittuali, i telespettatori sono rimasti letteralmente incollati allo schermo per anni e anni. Alcuni degli attori e delle attrici di Beautiful presenziano nella famosa fiction sin dalla prima puntata, altri invece hanno abbandonato il set per dedicarsi a nuove esperienze professionali.

Nonostante ci siano stati nuovi ingressi, non si è mai assistito ad una vera e propria discesa negli ascolti. Gli autori della celebre soap americana lavorano incessantemente per creare dinamiche che emozionino i telespettatori. Beautiful proprio per questo è divenuta, nel corso degli anni, molto dibattuta. C’è chi ritiene che si sia tramutata a poco a poco in un “fantasy”, poiché non di rado, si è assistito al ritorno di personaggi precedentemente usciti di scena per sopravvenuti decessi.

Beautiful, Brooke chiede a Taylor di convivere: l’epilogo inaspettato che cambia tutto

Insomma, che piaccia o meno Beautiful resta una delle fiction più controverse in America e in Europa. I fan sono dunque preparati a tutto, ma non ad un’amnistia tra Taylor e Brooke, acerrime nemiche per antonomasia. Ciò che sta per accadere infatti, nelle prossime puntate della soap che andranno in onda dal 3 al 9 giugno è davvero incredibile. Taylor sentendosi in colpa per aver sparato Bill, si lascerà andare, scrivendo una piccola lettera nella notte, mettendo nero su bianco le sue emozioni.

A ritrovare il biglietto sarà Brooke che leggendolo penserà al peggio. Preoccupata per Taylor, si assicurerà che stia bene e, a poco a poco la loro amicizia diventerà sempre più stretta, tanto che Logan chiederà a Taylor di trasferirsi da lei. Katy nel frattempo si recherà da Brooke per chiedere informazioni su Taylor, scoprirà che è stata proprio lei a sparare Bill. Ancora una volta Brooke proteggerà la sua amica e non rivelerà ciò che conosce sulla faccenda.

La reazione di Brooke insospettirà sua sorella che vorrà vederci chiaro. Da questo momento in poi tutte le dinamiche cambieranno, si faranno infatti in strada delle vicende sempre più intricate. Si preparino i telespettatori, quello a cui assisteranno è davvero inaspettato, nessuno avrebbe mai potuto prevederlo.