Federica Panicucci, la foto con il fidanzato e l’annuncio a 56 anni: “Noi sappiamo…”

Lo scatto dolcissimo di Federica Panicucci ha fatto incetta di like. Tutto con il fidanzato procede alla grande. L’annuncio.

Classe 1967 Federica Panicucci è nata a Cecina, in provincia di Livorno. Si è approcciata al mondo dello spettacolo sin da giovanissima e grazie alla sua bellezza, all’intelligenza e al carisma travolgente ha fatto immediatamente breccia nei cuori dei telespettatori. Si è affermata senza grandi sforzi nel mondo dello showbiz nostrano, dimostrando di possedere tutte le carte in tavola per divenire una fuoriclasse della televisione. Non ha smentito i pronostici di chi, già ai suoi esordi, aveva puntato su di lei, scommettendo sul grande successo che da lì, a poco, l’avrebbe travolta.

Così è accaduto, oggi è considerata una delle “signore della televisione nostrana”. Elegante, raffinata e con una capacità dialettica e comunicativa impareggiabile, è un volto amatissimo di casa Mediaset. Alle sue spalle ha una carriera ricca di riconoscimenti e, di recente ne ha ricevuto uno che l’ha profondamente onorata. Federica Panicucci ha ricevuto infatti una Laurea ad Honoris Causa in Editoria e Giornalismo Radiofonico. Un omaggio importantissimo all’impegno profuso nella sua professione.

Federica Panicucci, lo scatto con il compagno e l’annuncio a 56 anni

Federica Panicucci è particolarmente riservata circa la sua vita affettiva-sentimentale. È noto che abbia vissuto nel suo passato, una relazione con Dj Mario Fargetta, una storia che è durata circa vent’anni. Con lui ha costruito una famiglia, sono nati infatti, Sofia nel 2005 e, Mattia nel 2007. Nel 2015 i due hanno deciso di separarsi. Dopo un periodo trascorso da sola, la conduttrice e speaker radiofonica ha conosciuto Marco Bacini, imprenditore e fondatore di MB Management. Non amano parlare della loro privata, preferiscono mantenere il riserbo. Per questo, la pubblicazione dello scatto postato sui social, ha ingenerato una certa curiosità.

Come ben si evince, la Panicucci ha fatto un annuncio ai fan. Ha postato una stories che ritrae uno splendido bouquet di rose rosse che le ha regalato il suo compagno, a corredo ha scritto: “Noi sappiamo”. La stories in questione è stata ri-postata dall’esperta di gossip, Deianira Marzano.

“Stranamente posta questo dopo che hanno iniziato a circolare voci sulla storia in crisi con Marco Bacini”, si legge. Stando dunque a quanto riportato dall’esperta di gossip, la Panicucci avrebbe in qualche modo, smentito i pettegolezzi circa una presunta frattura tra lei e Marco, “annunciando” che sono in realtà felici e soddisfatti insieme.