“Brando e Raffaella a Temptation Island”: tutta la verità sulla coppia di Uomini e Donne

Brando e Raffaella volano a Temptation Island dopo Uomini e Donne? L’esperto di gossip risponde e fa chiarezza.

La stagione più concitata e tormentata di Uomini e Donne è ufficialmente terminata. In vista dell’ordinario stop in ragione dell’arrivo dell’estate, i vertici del Biscione hanno operato il routinario cambio di programmazione e, al posto del celebre dating show andrà in onda la fiction iberica, La promessa. I telespettatori rivedranno i veterani del trono over a settembre, nel frattempo, continuano a restare aggiornati circa le vicende dei giovani e dei senior, attraverso i profili social.

Una delle coppie più amate sbocciate tra le file del trono classico è quella di Brando e Raffaella. Si sono conosciuti proprio grazie al dating show e, dopo mesi trascorsi negli studi Elios, hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Oggi, sono una coppia stabile ed affiatata, anche se secondo i rumors, starebbero per approdare nel noto reality show, Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. L’indiscrezione ha fatto velocemente il giro della rete, sollevando la curiosità dei fan che si stanno interrogando sul perché di una scelta alquanto singolare.

L’esperto di gossip rompe il silenzio: “Brando e Raffaella a Temptation Island?”

Se davvero tra di loro le cose procedono a gonfie vele, perché approdare nel resort più pericoloso della televisione italiana? Se lo stanno chiedendo in tantissimi, i supporter sia di Brando sia di Raffaella non comprendono le motivazioni alla base di questa presunta scelta presa da entrambi. A far luce sulla questione, è stato l’esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni, il quale interrogato da una sua utente sulla faccenda, ha finalmente fatto chiarezza. L’internauta in questione gli ha chiesto se riteneva plausibile la partecipazione della coppia al noto reality show.

L’esperto di gossip le ha risposto: “non ci saranno”, tra loro va tutto a gonfie vele. È stata dunque smentita la partecipazione di Brando e Raffaella alla prossima stagione di Temptation Island. I due stanno vivendo un vero e proprio idillio d’amore e, non hanno nessuna intenzione di mettere alla prova il loro sentimento, che è sempre più forte, travolgente e passionale.

Debbono dunque ricredersi i detrattori della coppia che non hanno creduto possibile che tra loro potesse esserci una relazione basata su sentimenti autentici. Sono stati aspramente criticati da chi ritiene che siano troppo diversi e, che prima o poi l’incompatibilità caratteriale verrà a galla. Critiche e sterili che lasciano il tempo che trovano, i due sono molto felici insieme, con buona pace degli hater.