Bianca Berlinguer: età, chirurgia, marito e figlia, dove vive, stipendio, laurea, Mauro Corona

Bianca Berlinguer è una nota giornalista italiana: età, chirurgia, marito e figli, lo stipendio, dove vive: tutto su di lei.

Bianca Berlinguer da un anno a questa parte è passata da Rai a Mediaset, dove conduce È sempre Cartabianca e Prima di domani su Rete 4. Secondo un’indiscrezione riportata dal Settimanale Nuovo, il suo futuro sarebbe tutto da riscrivere.

Il programma È sempre Cartabianca non ha raggiunto i risultati sperati da Pier Silvio Berlusconi, avendo mantenuto medie di share al di sotto del 5%. Per questo, secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Mediaset starebbe valutando la possibilità di cambiare conduttrice del talk e la scelta potrebbe ricadere su Myrta Merlino, che attualmente conduce Pomeriggio 5.

Chissà quale sarebbe la reazione di Bianca Berlinguer se l’ad Pier Silvio decidesse davvero di sostituirla nel programma che lei stessa ha portato via con sé dalla Rai. Gossip a parte, la giornalista è una delle più amate del pubblico italiano, che è molto incuriosito dalla sua vita privata. Scopriamo insieme tutto su di lei.

Bianca Berlinguer: età, chirurgia, marito e figlia, stipendio da capogiro

Bianca Berlinguer è la figlia di Enrico Berlinguer, ex segretario del Partito Comunista italiano che morì a Padova l’11 giugno del 1984 durante un comizio, a causa di un ictus.

È nata a Roma il 9 dicembre del 1959, ha 65 anni e dal 2009 al 2016 è stata la direttrice del Tg3. Si è diplomata al liceo classico e ha conseguito una laurea in Lettere all’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Alle sue spalle ha una lunga carriera giornalistica, cominciata a Radiocorriere Tv e Il Messaggero, per poi sbarcare in Rai. Dal 2023 lavora a Mediaset.

In pochi sanno che anche Bianca Berlinguer avrebbe ceduto al richiamo della chirurgia estetica. Secondo Striscia la Notizia. Si tratterebbe solo di piccoli ritocchini, al massimo qualche puntura di botox. Ecco com’era e com’è.

La giornalista è stata sposata con il collega Stefano Marroni e da molti anni ha una relazione con Luigi Manconi, padre dell’unica figlia, Giulia, nata nel 1998. Della figlia sappiamo che ha intenzione di intraprendere una carriera diversa dalla madre, è molto riservata e vive a Roma con Bianca Berlinguer e il padre.

Stando al gossip, per passare da Rai a Mediaset la giornalista avrebbe firmato un contratto con molti zero. Dagospia in passato ha parlato di “stipendio da direttore di telegiornale, qualcosa intorno ai 600mila euro”. Molto di più di quanto intascava all’azienda di Viale Mazzini. Insieme con lei, Bianca Berlinguer ha portato l’amico Mauro Corona, onnipresente nella trasmissione È sempre Cartabianca. I due, oltre a condividere il lavoro, sono legati anche una grande amicizia.