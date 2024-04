Endless Love anticipazioni: Nihan lotta tra la vita e la morte

Le prossime puntate di Endless Love mostreranno Nihan in fin di vita. Ecco le anticipazioni che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

La soap opera turca va avanti più spietata che mai e di giorno in giorno vi sono sempre degli avvenimenti molto avvincenti. I telespettatori sembrano andare pazzi per Endless Love e non potrebbe essere altrimenti, giacché la regista Hilal Saral è riuscita a produrre un serial televisivo di enorme successo.

A dirlo sono i numeri, visto che ha vinto diversi premi e conquistato vari riconoscimenti di fama internazionale. A permettere questa immensa fortuna è l’interpretazione fatta dagli attori che recitano la parte dei personaggi chiave: Nihan, Kemal ed Emir. La donna, nelle ultime puntate andate in onda, è profondamente combattuta e sembra essere arrivata allo stremo delle sue forze psico-fisiche per ciò che le sta facendo il marito.

Le anticipazioni turche ci dicono che presto combatterà tra la vita e la morte e ciò non potrà fare altro che creare ancor più suspense nella mente dei fan. Gli scorsi appuntamenti hanno dimostrato quanto Emir possa essere pericoloso pur di avere per sempre al suo fianco la moglie. Lei e Kemal, però, vivono un amore senza fine, come dice il titolo stesso, e difficilmente si faranno mettere i bastoni fra le ruote.

Anticipazioni Endless Love: Nihan finisce in una tremenda situazione

Gli ultimi episodi hanno messo in evidenza quanto la moglie di Emir non riesca più a contenere le sue emozioni e i suoi sentimenti. Nihan viene comandata a bacchetta dal marito, anche se il carattere di lei è molto ribelle e fa di tutto per incontrare Kemal e parlarci. Intanto, anche il fratello della donna, Ozan, continua a fare guai insieme al cognato e ciò sta portando Nihan al limite delle sue energie.

Infatti, le anticipazioni di Endless Love turche ci parlano di quanto la protagonista sia pronta a compiere gesti estremi pur di far comprendere il suo dissenso. Più precisamente, dopo una discussione con Emir all’interno di un restort, la donna si getterà dal balcone e rimarrà a terra senza dare alcun segno di vita. Nella zona in cui è caduta c’è anche Keamal, il quale la raggiungerà e rimarrà scioccato per ciò che si è trovato dinnanzi agli occhi.

L’ingegnere scoppierà a piangere e le dirà le seguenti parole: “Sono qui, non ti arrendere”. Emir, anche lui sconvolto, non saprà come reagire e capirà di aver fatto qualcosa di enormemente sbagliato nella loro relazione. Intanto Nihan sarà esanime e, mentre si troverà in fin di vita, farà un sogno nel quale è abbracciata nel Bosforo con Kemal, ma a un certo punto la donna sembrerà come andarsene. Il suo amante la fermerà, porrà la mano fra i suoi capelli e scorgerà del sangue.