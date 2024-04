Donna Imma Polese ritorna in tv con un look tutto nuovo: completamente trasformata, ecco dove la vedremo

Donna Imma Polese torna in tv ma questa volta è la protagonista di nuovo programma e ha stravolto il suo look. Vediamo insieme cosa ha fatto.

Alzi la mano chi non ha mai visto una puntata de Il Castello delle Cerimonie. Il programma, che andava in onda su Real Time, era il seguito de Il Boss delle Cerimonie. Il cambio di nome era avvenuto a causa della scomparsa di Antonio Polese avvenuta nel 2016. Da quel momento, a prendere le redini del Grand Hotel la Sonrisa, a Sant’Antonio Abate, è stata la figlia Donna Imma Polese e suo marito Matteo.

I due si sono resi protagonisti di alcune stagioni de Il Castello delle Cerimonie in cui hanno accolto novelli sposi, neo diciottenni e giovani che dovevano festeggiare la prima comunione insieme ad amici e parenti.

Lo scopo del programma era mostrare i tipici matrimoni napoletani: dalla scelta del vestito al giorno più atteso, con un ricco banchetto e tanti ospiti musicali, quasi sempre neomelodici. Non poteva mancare la frase di Donna Imma d’augurio per tutti gli sposi: “Vi auguro 100 anni di felicità, sempre vissuti in buona salute e come il vostro cuore desidera“.

Donna Imma Polese ospite di Federico Fashion Style: il suo nuovo look

Di recente, Donna Imma Polese è stata la protagonista di un altro programma in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Si tratta del Salone delle Celebrità, versione vip del Salone delle Meraviglie in cui il famoso hair stylist, Federico Fashion Style, cambia acconciatura alle persone trasformando i loro look. Nel suo salone hanno fatto il loro ingresso diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Valeria Marini a Guendalina Tavassi, che si sono affidate alle sue abili mani.

Il programma, che va in onda il sabato pomeriggio, ha visto nella prima puntata anche la partecipazione di Donna Imma Polese in una versione inedita. Federico ha, infatti, mostrato alcune delle acconciature adatte alle spose il giorno del loro matrimonio ed ha usato il volto de Il Castello delle Cerimonie come modella. Le ha anche messo in testa una corona d’oro, spiegando che è lei la vera regina dei matrimoni.

“La nostra queen può rimanere in posa“, le ha detto Federico Faschion Style mentre le applicava il colore, dato che si è occupato di un restyling completo del suo look, schiarendo la chioma e tagliando qualche ciocca con doppie punte. Il risultato ha sorpreso tutti e ha fatto incetta di like.