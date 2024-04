Le spese condominiali sono detraibili dal 730: comunicazione AdE

Le spese condominiali sono detraibili dal 730. Ecco tutto quello che c’è da sapere alla luce della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Arriva un’importante comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che, con l’approvazione del provvedimento n. 68472 del 28 febbraio, ha delineato le regole per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024. E scorrendo il documento, notiamo che le spese condominiali sono detraibili. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il Modello 730 del 2024 offre l’opportunità ai contribuenti di ottenere detrazioni significative anche per le spese condominiali, rendendo conveniente la presentazione per coloro che le hanno sostenute nel corso dell’anno precedente. Scopriamo insieme i termini e le condizioni per ottenere queste detrazioni.

Come detrarre le spese condominiali dal 730

Con l’approvazione del provvedimento n. 68472 del 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024. Termine ultimo il 30 settembre 2024. Importanti novità riguardano il modello 730 di quest’anno, soprattutto per quanto riguarda le spese detraibili. I contribuenti in fase di compilazione possono presentare i documenti che attestano le spese deducibili e detraibili sostenute nell’anno precedente. Per sé o per i familiari fiscalmente a carico.

Tali spese consentono una detrazione dall’imposta o una deduzione dal reddito complessivo. Tra queste vi sono anche alcune uscite condominiali, approvate nel nuovo Modello 730/2024, per il quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le istruzioni per la compilazione.

Quest’anno sono numerose le novità, che riguardano le regole IRPEF, le detrazioni da lavoro e per i figli a carico, e molte altre modifiche che interessano anche il quadro E, dedicato alle detrazioni e agli oneri. Le spese condominiali detraibili hanno a che vedere con gli interventi sulle parti comuni degli edifici, come la modifica o ristrutturazione della facciata, attività di riqualificazione energetica, lavori di impermeabilizzazione, riparazione o sostituzione degli impianti.

Per procedere alle detrazioni delle spese condominiali nel 730 2024, è necessario che l’amministratore comunichi all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute, inviando una comunicazione contenente tutti gli esborsi effettuati. Quest’ultima può avvenire tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso intermediari abilitati.

Le spese di condominio possono essere portate in detrazione dai proprietari degli immobili e dai titolari di diritti reali o personali sugli immobili oggetto di interventi. L’affittuario non può portare in detrazione le spese condominiali, né ordinarie né straordinarie, ma solo il canone di affitto. Queste possono essere detratte nell’arco di dieci anni e spettano ai condomini in proporzione alle quote di proprietà espresse nelle tabelle millesimali.