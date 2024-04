Famoso attore trovato morto dalla polizia in un bosco: milioni di fan senza parole

Il pubblico di tutto il mondo è rimasto senza parole dopo aver appreso la notizia della morte: spuntano i primi retroscena.

Un lutto tremendo si è abbattuto sul mondo del cinema in queste ultime ore: un astro nascente del piccolo e grande schermo è stato da poco trovato morto a pochi passa dalla sua abitazione. Si tratta di una vera e propria notizia shock, sia per gli abitanti del luogo che per i suoi numerosissimi fan, i quali non vedevano l’ora di continuare a seguire il suo percorso professionale. Sembrava destinato a grandi cose e invece è stato trovato morto a 27 anni.

Il club 27, termine con cui si indicano le star morte a 27 anni, continua dunque ad ingrandirsi. Oltre a Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse e tanti altre, ora si è aggiunto anche il suo nome. La vicenda non solo ha gettato un alone di tristezza addosso al mondo dell’intrattenimento, specialmente americano, ma sta facendo discutere moltissimo – soprattutto perché ci sono ancora molte zone d’ombra. Ciononostante, i primi retroscena sul decesso sono già venuti alla luce.

Cinema in lutto, addio al celebre attore: è giallo sulla morte

Nessuno si sarebbe aspettato una scomparsa simile e, invece, nelle ultime ore il popolo americano è stato chiamato a fare i conti con un vero e proprio dramma. Addio al giovane Cole Brings Plenty, tra gli attori di oggi di maggiore successo, trovato senza vita a distanza di una settimana dalle prime segnalazioni relative alla sua scomparsa. Era da qualche giorno che l’interprete – famoso per essere stato tra i protagonisti di “1923” – si era allontanato dalla sua abitazione senza lasciare traccia di sé.

Questo ha preoccupato e non poco i suoi cari, che a tempo debito hanno avvertito la polizia, la stessa che giusto qualche giorno dopo ha trovato il suo corpo privo di vita. Tutto è successo nel bosco situato a pochi passi dalla contea di Johnson, al confine tra Kansas e Missouri. La notizia è stata un vero e proprio shock per gli amanti del cinema, che sperano di saperne di più sulla morte.

Ad oggi le cause del decesso non sono ancora state rese note. Ciononostante, gli ultimi giorni di vita non sono stati facili per l’attore, il quale ha dovuto fare i conti con più di qualche problema. Uno di questi riguardava la sfera privata visto che, poco prima del decesso, una donna lo aveva denunciato per violenza domestica.

Come se non bastasse, Plenty aveva anche avuto delle grane di natura sociale dopo essersi schierato a favore dei diritti dei nativi americani. Insomma, questo sembra solo l’inizio di una trama destinata ad infittirsi ulteriormente.