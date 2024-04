Dramma ad Affari Tuoi: “Non c’è più”, la confessione in diretta

Affari Tuoi sprofonda nel dramma più totale. Una confessione in diretta televisiva preoccupa milioni di telespettatori: ecco cos’è accaduto.

Uno dei programmi che coinvolge ogni giorno milioni di spettatori e che raggiunge uno share spaziale, il quale supera anche il 20%, è proprio il famoso quiz game Affari Tuoi, condotto almeno al momento dal grande Amadeus. Nel corso del tempo, quest’ultimo è stato capace di dare il massimo della sua professionalità e del suo talento alla Rai ma ormai ha preso la decisione di dirle addio, dopo più di vent’anni. Ultimamente, nel programma si è venuto a creare un certo imbarazzo: andiamo a scoprire cos’è successo nel nostro articolo.

La trasmissione, come abbiamo già detto più e più volte, ha raggiunto uno share pauroso visto il successo che ha coinvolto lo stesso conduttore. Come sappiamo, il gioco prevede che ci siano tutte le Regioni d’Italia, ognuna con importi da 0 a 300.000 euro. L’obiettivo del concorrente che gioca è eliminare i pacchi blu (che sono quelli con pochissimi soldi) e rimanere con i rossi. In modo da ottenere il massimo della vincita, ossia 300.000 euro.

A mettere in difficoltà, o in guardia, il singolo giocatore c’è la presenza del dottore, colui che chiama e propone cambi e offerte sia per aiutare ma anche per creare dubbi. In una puntata andata in onda di recente, la concorrente ha dovuto affrontare una prova davvero imbarazzante che l’ha messa k.o.: andiamo a vedere nel prossimo paragrafo cos’è accaduto.

Affari Tuoi, imbarazzo alle stelle in diretta: perché?

Nella puntata andata in onda il 15 aprile 2024, ha partecipato la concorrente Susanna da Modena, in Emilia-Romagna. In studio, è stata accompagnata dalla figlia Sofia. Le due hanno giocato con il pacco 8, sperando di avere la sorte dalla loro parte nella trasmissione, ma la partita è iniziata male ed è finita peggio.

Con i 6 tiri iniziali, è svanita la possibilità di portare a casa 5mila, 20mila, 100mila e 75mila euro. Ma le due donne, per loro fortuna, sono riuscite a lasciarsi alle spalle anche 200 euro e 1 euro. Al dottore, le concorrenti hanno chiesto per la prima volta il cambio con il numero 7. Tuttavia, dopo uno sconforto tremendo, è stato proposto un secondo cambio e le partecipanti hanno scelto il numero 14.

Sofia ha dichiarato di non voler aprire il pacco appena lasciato, perché le stava tanto a cuore, e quindi si è passati ad un’altra Regione: le due hanno preso i 30mila euro, con la proposta del dottore, che ha offerto 28mila euro. La donna ha rifiutato l’offerta ed è andata avanti, ma la scelta non è apparsa affatto sensata. Infatti, subito dopo ha trovato i 300mila euro.

Rimaste con 50mila e 500 euro in gara, il dottore ha ricordato alle concorrenti il finale della partita di due giorni fa, proponendo poi la stessa somma di 17mila euro. Ma l’offerta è stata rifiutata: “Noi crediamo molto in questo pacco, si riferisce a uno zio che ora non c’è più”, sono state le parole di Susanna. In conclusione, nel pacco numero 14 c’erano i 500 euro, esattamente come accaduto il 13 aprile scorso. Una delusione totale per le due donne, che ci hanno creduto fino alla fine.