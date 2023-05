Dimenticano anche il loro compleanno: questi segni zodiacali hanno la testa tra le nuvole

Sei anche tu una persona distratta e dimentichi qualsiasi cosa? Potresti essere tra questi segni zodiacali.

Se dimentichi anche il giorno del tuo compleanno e fai proprio fatica a ricordare anche gli eventi più importanti, potrebbe non essere colpa tua. Potresti infatti essere tra i segni zodiacali più distratti e smemorati dell’oroscopo: ecco quali sono.

Se hai sempre la testa tra le nuvole e dimentichi anche il giorno del tuo compleanno, tranquilla non hai problemi di memoria. Appartieni, con molta probabilità, ai segni dell’oroscopo più distratti in assoluto. Tranquilla quindi non è solo colpa tua, ma anche degli astri, se dimentichi spesso tutto. Ecco quali sono i segni zodiacali più distratti dell’oroscopo.

I segni zodiacali più smemorati e distratti dell’oroscopo: scopri se sei tra loro

Una vera sbadata, che spesso dimentica chiavi, appuntamenti, eventi. Insomma a volte anche un pericolo ambulante quando ti chiedi se hai spento il gas o se hai lasciato il forno acceso. Ma come mai sei così smemorata? La risposta potrebbe essere legata al tuo segno zodiacale. Alle volte si hanno troppi impegni e troppi pensieri, altre invece si è semplicemente così di natura: scoprilo leggendo quali sono i segni zodiacali che proprio non ricordano nulla.

La tua sbadataggine, il tuo correre tra un impegno e l’altro potrebbero essere non solo parte del tuo stile di vita. A renderti così distratta potrebbe essere il tuo oroscopo. Ecco una classifica che ti dirà la soluzione. Tra i segni più distratti troviamo quello del Sagittario. Se sei di questo segno saprai benissimo che, anche se provi a concentrarti, perdi l’attenzione dopo qualche minuto. Ti piace divertirti e avere a che fare con molte persone e molti progetti, ma questo ti porta ad essere stressato e un tantino inconcludente.

Se invece sei del segno dei Gemelli allora il motivo della tua disattenzione è un altro. Sei distratto semplicemente perchè ti carichi di responsabilità. Non dici mai di no e anche sei molto concentrato e impegnato alla fine non riesci a corriere dietro a ogni cosa e per questo devi per forza dimenticare qualche dettaglio. Peccato che questo possa essere importante alle volte.

Il segno che più di tutti vince il primato in distrazione è quello della Bilancia. Sei una distratta per colpa dell’oroscopo. Vi concentrate anche, ma solo su voi tessi e tendete a tralasciare tutto il resto. Soprattutto se si tratta degli altri e dei loro bisogni, possono finire anche nel dimenticatoio assoluto!