Riconoscete questa bimba dai capelli lunghissimi? È uno dei volti più noti della TV (e i capelli sono rimasti gli stessi)

Non ha mai perso il sorriso, proprio come questa bimba in una foto di circa cinquanta anni fa. L’avete riconosciuta?

Una foto di circa 50 anni fa. Ma, se ci fate caso, potete riconoscerla. Non solo perché questa bimba è oggi uno dei volti più amati e apprezzati della televisione italiana. Ma anche perché, scorgendo bene, vi sono dei dettagli che, anche a distanza di tanto tempo, sono rimasti identici. Dai lineamenti ai capelli. L’avete riconosciuta?

La nostra bimba misteriosa ha oggi 55 anni ed è in televisione fin da quando ne aveva circa 20. Giovanissima. Ha fatto il suo esordio, infatti, come centralinista della celebre trasmissione “Portobello” di Enzo Tortora. E’ il 1987.

Da quel momento una lunghissima carriera, tuttora attiva, sia sulle reti Mediaset che sulla RAI. Capace di spaziare dai programmi più giovanili, dal taglio musicale, a quelli più seri, professionali, di infotainment.

Soprattutto in giovane età, tutti la ricordano per le sue gambe lunghissime e per i suoi capelli altrettanto lunghi. Oggi è una donna matura, sempre bellissima e sensuale, senza mai essere sfociata nella volgarità. Avete capito di chi stiamo parlando?

La bimba dai capelli lunghi

Questa volta, nonostante i tanti anni trascorsi, non era difficilissimo capire che questa bella bimba è Federica Panicucci. Esattamente. Come detto, lineamenti e capelli sono rimasti gli stessi. Gli stessi di quando la bella Federica conduceva il Festivalbar, una delle trasmissioni maggiormente in voga, soprattutto tra i più giovani, negli anni ’90. Sulla stessa linea, anche la conduzione di “Jammin”.

Negli anni, comunque, una lunga, lunghissima carriera per Federica, con varie evoluzioni. Una delle poche conduttrici televisive ad aver avuto successo, tanto in Mediaset, quanto in RAI, dove, tra il 2003 e il 2005 conduce “Bulldozer”. Quanto all’esperienza in Mediaset, dopo la conduzione di alcuni reality come “La pupa e il secchione”, come detto si è specializzata in trasmissioni di infotainment, quali, per esempio, “Mattino Cinque” e “Mattino Cinque News”. Attualmente è alla conduzione del programma “Back to school”.

Oggi, a 55 anni, Federica Panicucci continua a essere una donna bellissima e molto apprezzata. Alle spalle la lunga, lunghissima, relazione con il dj Mario Fargetta. Oggi Federica, già da alcuni anni, è felice accanto a Marco Pacini. E non ha mai perso il sorriso, proprio come quello di quella bimba, in questa foto di circa cinquanta anni fa.