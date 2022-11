Un Posto al Sole, Michele in ospedale: lo spoiler manda nel panico i telespettatori

Arriva l’anticipazione di uno dei protagonisti storici di Un Posto al Sole: l’immagine pubblicata sui social fa impazzire tutti i fan

Come ogni settimana, la soap opera Un Posto al Sole sorprenderà anche nelle prossime puntate i propri telespettatori più accaniti. Uno dei punti di forza della serie di Rai Tre è proprio legata ai colpi di scena sempre nuovi ideati dagli autori.

Stavolta ad anticipare un possibile colpo di scena è stato uno degli attori più amati di Un Posto al Sole. Stiamo parlando di Alberto Rossi, che fin dagli alborti della soap napoletana interpreta il giornalista Michele Saviani.

Un’immagine pubblicata nelle stories di Instagram già ieri da parte di Rossi ha scosso particolarmente i fan ed i telespettatori di Un Posto al Sole. Nell’immagine l’attore si trovava sul consueto set ospedaliero della soap.

Rossella in pericolo, Michele ancora una volta contro Riccardo: cosa accadrà?

Il motivo per cui il personaggio di Michele Saviani è in ospedale è ancora tutto da chiarire. Addirittura il piccolo spoiler lanciato da Alberto Rossi è stato commentato con un simbolico “Mistero”, tanto da rendere più accattivante l’intreccio.

Alcune indiscrezioni parlano di un intervento paterno di Michele in soccorso della figlia Rossella. La giovane dottoressa, che lavora nel noto ospedale di Upas, sarebbe in crisi con il fidanzato e collega Riccardo Crovi. Tutta colpa della gelosia di quest’ultimo, che starebbe minando la relazione e spaventando la stessa Rossella.

Tra Michele e il ‘genero’ Riccardo non scorre buon sangue fin dall’inizio, visto che il Saviani a più riprese ha destato dubbi sulla moralità del medico. In questo caso, la gelosia potrebbe essere il pretesto per uno scontro acceso tra i due uomini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Rossi (@albertorossiofficial)

Se ne vedranno delle belle nella prossima settimana su Rai Tre. Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole ci si concentrerà anche su un possibile nuovo rapporto: quello tra Diego Giordano e la misteriosa governante Lia. I due sembreranno avvicinarsi definitivamente, anche grazie all’attività di artista del presepe del giovane, ma forse non sarà abbastanza.