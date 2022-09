Roberta Di Padua lo ha fatto davvero: colpo di scena nello studio di Uomini e Donne

Una delle protagoniste di Uomini e Donne è certamente Roberta di Padua. A breve un colpo di sceena colpirà lo studio di Uomini e Donne.

Roberta di Padua l’ha fatto davvero ed è pronta a stupire tutto il pubblico di Uomini e Donne. Infatti la dama sorprenderà tutti nei prossimi episodi: andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni della nuova stagione.

Non mancano in rete le anticipazioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne. Tra le grandi protagoniste troveremo sicuramente Roberta di Padua. Stando alle indiscrezioni ci saranno tante liti accese hanno caratterizzato la nuova registrazione. Il prossimo Lunedì 19 settembre 2022, il programma di Maria De Filippi tornerà a fare compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. A riportare le prime anticipazioni ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni con Uominiedonneclassicoeover, invitando in studio Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua.

I primi due quindi hanno avuto modo di raccontare dell’improvvisa rottura. Ovviamente in mezzo non poteva essere chiamata in causa l’ex dama del Trono Over. Infatti nei giorni scorsi è stata beccata in compagnia di Davide durante una cena e il gossip si è acceso intorno a loro. Al momento non si sa di certo se è un flirt, ma sembra proprio che tra Roberta e Donadei non ci sia nulla in più di un’amicizia. Infatti Alessandro Vicinanza ha invitato la Di Padua a uscire per avviare una conoscenza. Questa fa presumere che Roberta sia tornata ufficialmente a far parte del parterre del Trono Over.

Uomini e Donne, Roberta di Padua torna nel parterre? Le anticipazioni

Sempre se accetterà la proposta sembra proprio che Roberta di Padua sia pronta a far nuovamente parte del parterre di Uomini e Donne. Inoltre nei nuovi episodi il pubblico avrà modo di conoscere la verità su quanto realmente accaduto tra Davide e Chiara, specialmente i fan che da settimane sono alla ricerca di risposte ormai da settimane. Ci sarebbero grandi novità anche per quanto riguarda il trono Classico. Infatti stando alle anticipazioni Federica Aversano è rimasta delusa da uno dei suoi corteggiatori, nel corso di un’esterna.

Questo ha portato anche ad un duro scontro con Tina Cipollari. L’opinionista ha consigliato a Federica di tornare a casa se crede che un giorno scenderà da quelle scale ‘George Clooney’. Non solo, parlando con Maria De Filippi, ha sottolineato che seconda lei la Aversano “farà la stessa fine di Gemma”. Mentre invece Lavinia ha portato in esterna uno dei corteggiatori che la stessa Federica aveva eliminato. Inoltre, come abbiamo anticipato non mancheranno le liti, specialmente tra Armando Incarnato e Alessandro. Tutte le novità però saranno svelate solamente dal prossimo 19 settembre quando tornerà in onda il dating show.