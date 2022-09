GF Vip 7, salta tutto in extremis: lo sfogo dell’ex Uomini e Donne

L’ex protagonista di Uomini e Donne si è sentita costretta a fare un annuncio dai propri canali social, a seguito di numerose indiscrezioni: è saltato tutto in extremis per il GF Vip 7? Ecco cosa ha raccontato ai suoi fan.

Scongiurato il problema del voto del prossimo 25 settembre, che poteva far slittare l’inizio della trasmissione, sembra davvero tutto pronto per il prossimo 12 settembre. Durante la prima puntata verranno presentati al pubblico tutti gli inquilini di questa edizione del reality show. I primi nomi ufficializzati hanno generato del malcontento.

Al momento, nonostante le numerosissime indiscrezioni, sono state ufficializzate come concorrenti del GF Vip 7 solo Wilma Goich e Pamela Prati. Parte del pubblico non sembra apparentemente gradire che quest’anno ci saranno diversi protagonisti over 60, e si è lasciato andare a diverse critiche.

GF Vip 7, non c’è più l’ex dama di Uomini e Donne?

Fra i nomi che sono dati come sicuri concorrenti del prossimo GF Vip 7, anche se Mediaset non li ha annunciati, ci sono Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, George Ciupilan, Sofia Giaele. Si è discusso lungamente anche della probabile presenza della sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, ma non è sicuro il suo ingresso nella casa.

Sarebbero anche arrivati delle clamorose rinunce dell’ultimo minuto. La trapper Chadia Rodriguez, mostrata da Alfonso Signorini nell’indizio della borsa rosa, avrebbe rinunciato all’occasione del reality dopo aver ricevuto altre proposte più vantaggiose. In queste ore, ci sarebbe anche un’attrice che sarebbe venuta allo scoperto spiegando come stanno le cose.

Non solo l’ex dama del dating-show: anche lei non ci sarà

Teresa Langella ha esordito in Tv come tentatrice a Temptation Island, e poi ha partecipato a Uomini e Donne. Oggi è fidanzata con Andrea Corso e lavora insieme a lui come fitness influencer. È impossibile che possa diventare un’inquilina del Grande Fratello, proprio perchè ha numerosi impegni nei prossimi mesi da portare avanti.

Se la presenza di Teresa Langella è chiaramente impossibile, c’è un’attrice che ha voluto smentire ogni gossip. Sarah Altobello ha dichiarato sul suo canale Instagram: “In relazione alle notizie uscite sui vari media relative ad una mia presunta partecipazione (al GF Vip 7, ndr), voglio comunicarvi che sono destituite da ogni fondamento“.

Ecco il nuovo promo del GF Vip 7, dove si vedono Sonia Bruganelli e Orietta Berti commentare gli inquilini insieme ad Alfonso Signorini: