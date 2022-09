Terra Amara, nuove anticipazioni: la sua morte sconvolgerà la protagonista

Le ultime notizie sulle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara, che andranno in onda nella settimana che verrà

Ottimi i riscontri pomeridiani su Canale 5 per la soap opera turca Terra Amara. Un prodotto acquistato da Mediaset e trasmesso in day time dallo scorso 4 luglio. In corso le puntate della prima stagione.

Terra Amara, prodotto ricco di intrecci sentimentali ed intrighi industriali, racconta le vicende nella Turchia degli anni ’70 degli amanti Zuleyha Altun e Yılmaz Akkaya, in fuga fin da giovanissimi per colpa del loro passato.

Trame avvincenti che stanno coinvolgendo un folto numero di spettatori italiani. Intanto sono state svelate succose anticipazioni riguardo alle prossime puntate di Terra Amara, quelle che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 settembre prossimi.

Terra Amara, la morte di Veli distruggerà Sermin. Zuleyha litiga con Gulten

L’evento clamoroso delle ultime puntate di Terra Amara è la morte di Veli, per opera degli uomini di Hunkar Yaman. Una notizia che sconvolgerà la pericolosa Sermin, la quale si era avvicinata molto all’uomo.

Sermin dovrà confessare a tutti, in particolare a Zuleyha, di aver avuto una relazione extra-coniugale con Veli, scatenando reazioni di sorpresa e shock nella ragazza.

Intanto Demir, rivale in amore di Yilmaz, riuscirà ad avere la meglio sul protagonista nelle elezioni per diventare capo d’industria. Per festeggiare Demir sceglierà di regalare una automobile a Zuleyha, ma ciò sarà pretesto in qualche modo per la ragazza per riallacciare i rapporti con il suo storico amante.

Yilmaz infatti accorrerà in aiuto di Zuleyha per un guasto alla sua nuova automobile, proprio mentre la stava testando in giro con Sermin. Un incontro casuale, che verrà riportato dalla perfida Sermin a Demir, distorcendo la realtà dei fatti per mettere zizzania tra i due.

Infine scatterà un litigio tra le amiche Zuleyha e Gulten. La protagonista accuserà la giovane cameriera di non essersi comportata in maniera corretta nei suoi confronti. L’ultimo piano di Zuleyha per testare il doppiogioco di Sermin sarà quello di fingere una ‘fuga‘ da Demir. La perfida bionda rivelerà tutto al cugino dimostrandosi sempre più maligna.