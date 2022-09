Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli insieme: la decisione allarma Giulia Salemi – FOTO

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sono stati visti insieme il 3 settembre ad una corsa di cavalli. Giulia Salemi era molto lontana: si può pensare ad un allontanamento della coppia, soprattutto alla luce delle nuove proposte di lavoro?

Durante il GF Vip 5, fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non fu subito amore. L’ex Velino di Striscia la Notizia, infatti, si avvicinò molto a Elisabetta Gregoraci, cui cui strinse un’amicizia speciale. L’evolversi della situazione appassionò molto gli spettatori del reality show, che oggi continuano a seguire i Prelemi con affetto.

Un pericoloso triangolo si è creato anche durante il GF Vip 6, quando Alex Belli sembrava essersi dimenticato della compagna Delia Duran ed aveva occhi solo per Soleil Sorge. Anche Pretelli era intervenuto per commentare la situazione, concludendo che non c’era solo chimica artistica fra Belli e la Sorge e che sarebbero dovuti uscire allo scoperto.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli insieme: cosa succede

Del prossimo GF Vip 7 non si conoscono ancora tutti i dettagli ed il cast, ma Alfonso Signorini sta lentamente rivelando tutti i nomi. Il 3 settembre il conduttore del reality show si è mostrato insieme a Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, ufficializzandoli come presentatori del prossimo GF Vip Party, che andrà in onda su Mediaset Infinity.

Anche per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, sembrerebbe proprio che si stia studiando un ruolo su misura nel GF Vip. Inizialmente si era parlato del ritorno dell’inviato fuori dalla casa. Successivamente, sono iniziate a trapelare indiscrezioni circa uno spazio speciale nella prossima edizione del reality show.

Le intenzioni sono molto chiare: cosa ha raccontato l’ex Velino

Nel prossimo GF Vip 7 rischia dunque di crearsi nuovamente un triangolo fra Pretelli, Sorge e Salemi. La pericolosa e quotidiana vicinanza di Soleil con Pierpaolo, mentre Giulia sarà impegnata con un altro lavoro, potrebbe mettere in crisi la loro relazione? Il 3 settembre, quando sono stati all’evento Cavalli in corsa, Pierpaolo e Soleil erano molto affiatati.

A tal proposito, l’ex Velino di Striscia la Notizia non ha dubbi. In un’intervista rilasciata al settimanele Chi, Pierpaolo Pretelli ha raccontato di essere proiettato verso il matrimonio con Giulia Salemi. Lei ha un ottimo rapporto con suo figlio. Sembra inoltre che la coppia abbia in progetto di allargare la famiglia.

Ecco la foto condivisa da Alfonso Signorini per ufficializzare i nomi dei conduttori del GF Vip Party: