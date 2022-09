Ultim’ora, mondo della TV sconvolto: “Ho un cancro”. La tremenda notizia ha colpito tutti di sorpresa. C’è grande apprensione per le sue condizioni

La famosissima attrice americana Jane Fonda ha rivelato di dover combattere con un brutto male. Nel lungo post su Instagram ha anche sottolineato come sia già in cura con trattamenti chemioterapici.

Una delle più grandi attrici della storia di Hollywood sta male. Chi non conosce la grande Jane Fonda, vincitrice di due premi Oscar (nel 1972 e nel 1979) come migliore attrice protagonista in Una squillo per l’ispettore Klute e Tornando a casa. La star americana, famosa anche per il suo attivismo politico sin dai tempi della Guerra in Vietnam, ora deve fare i conti con un brutto male. Lei stessa ha voluto svelare tramite il proprio profilo Instagram quali siano i problemi di salute che la affliggono e cosa stia facendo per uscirne. In un recente post ha confessato di aver scoperto la presenza nel suo corpo di un “un linfoma non Hodgkin”, ovvero un tumore del sistema linfatico. Poi ha aggiunto: “Ho iniziato i trattamenti chemioterapici”, sottolineando come nella stragrande maggioranza dei casi i pazienti riescono a guarire da questo tipo di malattia.

“È un cancro completamente curabile. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata“, sottolineando anche come sia importante la prevenzione per affrontare questo tipo di disavventure fisiche.

Jane Fonda, la dolorosa rivelazione: “Sono malata di cancro”

Poi, ovviamente, il fatto di avere grosse disponibilità economiche, in circostanze come questa, di certo non può che aiutare. Jane Fonda non si nasconde dietro un dito e ammette: “Sono anche fortunata ad avere un’assicurazione sanitaria e ad avere accesso ai migliori medici e cure. Sono consapevole di essere una privilegiata ed è triste. Molti americani non hanno accesso alle cure di qualità che ricevo e questo non è giusto”.

Per la vincitrice di due premi Oscar a Hollywood ci sono davanti sei mesi di chemioterapia che per ora non le stanno dando problemi.

“Sto reagendo alle cure molto bene e, credetemi, non lascerò che tutto ciò interferisca con il mio attivismo per il clima“, ha chiosato.