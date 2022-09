Alessandra Amoroso, ancora una delusione per i fan: lacrime amare per la cantante

Ancora una delusione per i fan della cantante salentina, Alessandra Amoroso, lacrime amare dopo quanto accaduto

Quest’estate, il 13 luglio, a San Siro si è tenuto un meraviglioso spettacolo di diverse ore in cui la cantante salentina, che ha fatto del talent show Amici il suo trampolino di lancio, ha divertito il suo caro e amato pubblico.

Per la prima volta in uno stadio, Alessandra Amoroso ha fatto un gran bel sold out a San Siro, uno degli stadi più ambiti dai cantanti italiani. Per tutti i fan che sono stati impossibilitati a raggiungere Milano o che non hanno trovato i biglietti, RTL 102.5 ha trasmesso in live tutto quanto stava accadendo a San Siro. Una serata spettacolare e di gran successo di cui si è parlato per un lungo tempo.

Tuttavia, ieri sera su Canale 5 è andata in replica la trasmissione proprio del concerto di San Siro del 13 luglio che, inaspettatamente, non ha ottenuto grande successo: 1.588.000 spettatori con uno share del 12.1% con Mediaset che non è riuscita a portare a casa la gara d’ascolti di ieri, giovedì 1 settembre.

Nonostante ciò, c’è da riconoscere che la cantante salentina ha portato in scena nello stadio di Milan e Inter uno spettacolo irripetibile, un mix di emozioni grazie agli album che ha prodotto a partire dal termine della sua esperienza ad Amici da cui è uscita vincitrice nel 2009.

Tutti gli ascolti TV della serata di giovedì 1 settembre

Sara, creativa e insicura, ha un sogno nella vita, affermarsi come chef. Dopo l’ennesima disfatta, arriva l’occasione: al suo ristorante preferito cercano un cuoco. Ma il proprietario assumerà solo un uomo.🍿 #BastaUnPaioDiBaffi, stasera #1settembre in 1^ serata su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/RsjxWUmxZB — Rai1 (@RaiUno) September 1, 2022

A vincere la gara d’ascolti della serata di giovedì 1 settembre è, ancora una volta, Rai Uno con il film del 2018 Purché finisca bene – Basta un paio di baffi che ha conquistato 2.205.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai 2, invece, Speciale Tg2 Post arriva a 556.000 spettatori con il 3.4% di share, mentre su Rai 3 La Grande Storia è stato seguito da 816.000 spettatori con il 6.1%.

Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 1.013.000 spettatori pari al 8.5% di share, mentre su Italia1 FBI: Most Wanted ha raccolto 1.149.000 spettatori pari al 7.2% di share.