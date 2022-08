Amici, fiocco azzurro per l’amatissima coppia: grande emozione sui social – FOTO

Un fiocco azzurro si va ad aggiungere alla bacheca degli amori nati nella scuola di Amici: una grande gioia su tutti i social

Maria De Filippi ed i suoi possono finalmente sorridere di fronte ad una notizia che fa piangere dall’emozione: un fiocco azzurro si appende tra i corridoi del talent show. Sarà anche lui un futuro talento dello show di Canale 5?

All’annuncio della gravidanza ci fu un gran delirio negli studi Mediaset e sui social: di lì a poco, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sarebbero diventati genitori. Finalmente è arrivato il giorno tanto agognato, con la nascita del piccolo che conta tantissimi “zii” nella scuola di Amici. Una su tutte è Maria De Filippi che ha sempre coccolato le persone che hanno lavorato con lei, figurarsi una professionista come la Pauselli che ha deciso di lavorare fino all’ultimo giorno disponibile per farlo.

Adesso i due ballerini saranno lontani dal talent show per un po’, almeno la mamma del piccolo neonato che avrà bisogno di rimettersi in forma come ogni donna dopo una gravidanza. Per quel che riguarda Marcello Sacchetta che si era già allontanato dal mondo di Amici da un po’ non è da considerare lontano un ritorno in scena.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli genitori: è nato il piccolo Romeo Maria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcello Sacchetta (@marcellosacchetta)

“D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato.

(Romeo e Giulietta di William Shakespeare)

Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato

Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà.

L’emozione è indescrivibile”.

Così Marcello Sacchetta ha ufficializzato la notizia della nascita del primogenito di casa, accompagnando un meraviglioso scatto delle loro mani che si intrecciano. Immediati i commenti di tutti i compagni d’avventura della coppia, Simone Nolasco, Elena D’Amario, Gaia, Emma Marrone, Leonardo Lamacchia, Martina Miliddi, Aka7even, Shaila Gatta, Tommaso Stanzani, Rosa Di Grazia, Paolo Ciavarro e molti altri. Grande assente -almeno sotto il post di Instagram- è Stefano De Martino che insieme a Marcello Sacchetta è cresciuto nel daytime di Amici di Maria De Filippi su Real Time.