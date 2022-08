Shock nel cinema: la figlia di una famosissima attrice sta male. Lei stessa ha pronunciato parole davvero molto toccanti a riguardo

La famosissima star americana, Ilary Duff, si trova a dover conciliare gli impegni lavorativi con le esigenze di salute della piccola Mae, di appena un anno. Non può trascorrere tutto il tempo che vorrebbe con lei.

Come tutte le mamme in carriera anche quelle famose devono poter conciliare gli impegni professionali con la propria vita privata. La bella e brava Ilary Duff, una vera star nel cinema americano delle nuove generazioni, si sta dividendo tra il lavoro sul set e la piccola Mae, la figlia di appena un anno. Purtroppo ultimamente la piccolina si è ammalata e l’attrice non sa come poter trovare il tempo per starle al fianco. In questo momento è impegnata nelle riprese di How I Met Your Father, ma il suo pensiero è sempre rivolto verso casa. Mae ha contratto l’Afta epizootica, qualcosa di non particolarmente grave ma davvero molto fastidioso e contagioso. La Duff vorrebbe trascorrere il tempo al suo fianco e ha colto l’occasione per farsi voce di tutte quelle mamme che sono costrette dal lavoro a stare lontano dai propri bambini.

“Non sono stata in grado di stare con lei tutto il giorno perché sono al lavoro“, spiega Hilary Duff in questa sua riflessione sui social. Come detto ad aver colpito la sua bimba più piccola è stata l’Afta epizootica. Si tratta di una malattia infettiva altamente contagiosa che colpisce gli animali domestici e selvatici. A volte può arrivare a contagiare anche l’uomo, con una probabilità molto più alta tra i bambini. Solitamente i più piccoli vengono colpiti da questa malattia quando ingeriscono latte non bollito, proveniente da animale aftoso. I sintomi sono inizialmente febbre, poi lesioni vescicolari su cute e mucose.

Shock nel cinema, Ilary Duff è disperata: “Non posso stare con mia figlia malata”

Ilary Duff non ha usato su Instagram mezze parole per descrivere le condizioni della figlia.

“Amo così tanto il mio lavoro, ma questo è solo un piccolo grido per i genitori che lavorano e che devono lasciare i loro figli in tempi che non sembrano naturali e vanno contro tutto nel proprio corpo per non stare con loro“.

L‘interprete di Lizzie McGuire ha svelato che i suoi due figli maggiori, Luca e Banks, non hanno mai contratto il virus. Si sente dispiaciuta per non essere riuscita a ritagliarsi un lasso di tempo più ampio, dovendo occuparsi a tempo pieno di How I Met Your Father.

“Sembra così strano non stare con lei”, ha concluso l’attrice. La speranza è che possa sentirsi meglio al più presto, in tempo per poter riabbracciare la sua mamma dopo l’ultima parte sul set.