Malore Ida Platano, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: come sta

In queste ore Ida Platano ha accusato un vero e proprio malore. Andiamo a vedere il suo racconto sui sociale e come sta adesso.

Ida Platano accusa un malore: le sue condizioni adesso

Ida Platano ha quindi voluto riportare sui social i suoi problemi di salute. La dama ha quindi esordito affermando: “Ciao belli miei, volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene, passerà. Tornerò presto un abbraccio“. A spiegare cosa le è successo di preciso, e quale malessere ha avuto ci ha pensato proprio la parrucchiera bresciana. Infatti la dama è voluta scendere nel dettaglio sul malore che ha accusato.

Sempre sui social ha quindi dichiarato: “E’ iniziato tutto con delle emicranie fortissime direi, veramente, non le ho mai avute cose, e da lì il mio medico quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso” – ha poi concluso – “Insomma, varie visite e adesso sto meglio, mi rprendo velocemente, vi auguro un buon pomeriggio“. Alla fine quindi Ida è riuscita a riprendersi ed a passare anche questo momento difficile.