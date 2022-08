Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi? Spunta un indizio che cambia tutto e tornano i dubbi su una delle coppie d’oro nello spettacolo

Questa è un’estate strana per le coppia Vip in Italia. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati e ce lo hanno anche fatto sapere. Francesca Neri e Claudio Amendola pure, ma nessuno dei due ha ancora voluto commentare. E poi ci sono Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, in vacanza alle Baleari.

Cosa c’entra questo con le due coppie di cui sopra, penserete voi? Apparentemente nulla se non il fatto di essere accomunate dalla popolarità e dalla presenza quasi fissa in televisione o sulle riviste di gossip. In realtà però c’è qualcosa in più e tutto nasce sa una frase che l’imprenditrice romana ha postato nelle ultime ore.

Perché anche se è via dall’Italia, per una meta ormai classica nelle vacanze della famiglia, non perde nulla del gossip in generale e del gossip legato a loro in particolare. Così, un recente servizio sulla rivista ‘Vero’ le ha fatto drizzare le antenne e l’ha fatta anche riflettere. Scene di vita in spiaggia, quelle raccontate dal settimanale, che ha voluto mettere l’accento sulla sintonia della coppia, un modo per cancellare ogni voce di crisi tra Sonia e Paolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da verosettimanale (@verosettimanale)

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi? Le frasi dell’imprenditrice fanno riflettere

Una ricostruzione che non ci sta, almeno non secondo lei che commenta amaramente: “Come spesso accade. Ci sono giornali che prendono foto vecchie e montano un servizio con stralci di post Instagram. Facile così!”. L’Italiano è una lingua semplice, ma è difficile l’interpretazione, o almeno capire cosa ci sia dietro, sotto, fate voi.

Perché nella sua frase, la moglie di Bonolis non smentisce che possa esserci stata o meno una crisi, ma se la prende solo con le foto datate e una ricostruzione ad hoc. E proprio questo insospettisce. E le mente torna a quello che Sonia ha raccontato, ancora di recente: “Oggi perdonerei un tradimento: per me conta il nostro rapporto in quanto genitori ed il nostro rapporto professionale, perché ormai siamo una azienda”.

Ma di recente aveva anche postato frasi dall’interpretazione ambigua. Come “gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. Parlare di crisi quindi è impossibile, farsi qualche domanda no.