Lutto in tv: morto il protagonista di una famosa serie tv Mediaset. Lo hanno adorato tutti negli anni ’80 in giro per il mondo

All’età di 83 anni si è spento Roger E. Mosely, l’interprete del grande TC di Magnum P.I., il telefilm record di ascolti con Tom Selleck. Un vero cult per le vecchie generazioni.

Correva l’anno 1980 quando per la prima volta venne mandata in onda una puntata di Magnum P.I., storico telefilm con Tom Selleck. La rete statunitense CBS ne produsse addirittura 8 stagioni, fino al 1988. In Italia arrivò nel 1982, dapprima su Canale 5 e poi su Italia 1. La magnifica ambientazione sull’isola di Oahu (la più importante delle Hawaii) fece da subito la differenza, attirando moltissimi appassionati in giro per il mondo. Il famosissimo producer Donald P. Bellisario, volle come star Tom Selleck, ritenuto perfetto per interpretare il ruolo dell’ex ufficiale di Marina decorato nella guerra del Vietnam, divenuto investigatore privato (da lì la sigla P.I.).

Tra i vari componenti del cast, uno dei co-protagonisti era proprio Roger E. Mosley, che vestiva i panni di Theodore ‘TC’ Calvin, amico e compagno di avventure di Magnum. Il personaggio di Mosley era un pilota di elicotteri, tornato alle Hawaii dopo aver partecipato alla guerra del Vietnam (cosa che aveva fatto anche nella vita reale Mosley) e fondatore di un’impresa di trasporto aereo.

Mediaset, lutto in uno dei telefilm più amati di sempre: è morto l’interprete di TC in Magnum P.I.

Ad annunciare la scomparsa di Roger E. Mosley è stata la figlia, con delle sentitissime parole su Facebook.

“Roger E. Mosley, mio padre, il vostro amico, il vostro ‘coach Mosley’, il vostro ‘TC’ di Magnum P.I. è morto alle 1:17 di mattina. Era circondato dalla sua famiglia mentre ha perso la vita in modo pacifico“. Poi ha aggiunto: “Avrebbe odiato che qualcuno piangesse in suo nome: è il momento per celebrare ciò che ha lasciato per tutti noi. Ti voglio bene papà. Anche tu mi hai amato. Il mio cuore sta soffrendo, ma sono forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore per quasi 60 anni. Mi hai cresciuta bene ed è in buone mani. Riposa in pace”.

Oltre ad aver preso parte a 158 episodi della magnifica serie tv hawaiana, Mosley ha ricoperto in carriera anche altri ruoli significativi, prendendo parte ai cast di telefilm di successo come Love Boat, Sanford and Son, Kojak, Starsky and Hutch, You Take the Kids, Walker Texas Ranger, Las Vegas e altre ancora. Al cinema ci si ricorda di lui per aver lavorato in pellicole come McQ, al fianco di John Wayne, The Greatest, Heart Condition, The Mack, Hit Man, Sweet Jesus e The River Niger.