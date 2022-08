Bomba a Uomini e Donne, incinta una ex tronista: De Filippi commossa

Una vera e propria bomba di gossip ha travolto tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Una ex tronista è nuovamente incinta: l’annuncio.

Nella giornata di ieri una notizia di gossip ha sconvolto tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Infatti una delle ex troniste più amate ha rivelato di essere nuovamente incinta: scopriamo di chi si tratta.

Grande notizia per tutti gli appassionati a Uomini e Donne. Infatti Ludovica Valli è nuovamente incinta ed aspetta l’arrivo del secondo figlio. La primogenita Anastasia, nata nel marzo 2021, avrà un fratellino o una sorellina. Ad annunciare il lieto fine ci ha pensato la stessa Anastasia attraverso un lungo post Instagram e un video romanticissimo. Inoltre l’ex tronista ha anche spiegato che il compagno Gianmaria Di Gregorio ha voluto fortemente il secondo bebè e che la gravidanza non è assolutamente capitata per caso.

Inoltre la Valli ha aggiunto che al momento è al terzo mese di gravidanza. Ludovica ha quindi voluto pubblicare un lungo post su Instagram, in cui afferma: “Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”. Per questo non c’è bisogno che io vi dica nulla, questo video parla da solo. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte“. Andiamo quindi a vedere tutte le battaglie della Valli prima di esaudire il sogno del compagno.

Uomini e Donne, Ludovica Valli è di nuovo incinta: l’annuncio su Instagram

Come abbiamo anticipato, Ludovica è stata autrice di un lungo post su Instagram, in cui ha fornito tutti i suoi dettagli riguardanti la gravidanza. Al suo interno si legge: “Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo” – la tronista ha poi continuato – “Tutti i bambini sono un miracolo, è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente MOLTO speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo“.

Sempre all’interno dello stesso post, Ludovica ha affermato di credere nel destino, agli eventi impossibili ed ai risultati insperati. Poi citando Antonello Venditti la Valli ha affermato: “Che fantastica storia è la vita“. In seconda battuta l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai propri fan di aver fatto parecchia fatica a mantenere il segreto fino ad oggi in merito alla seconda gravidanza. Infatti la Valli, per molto tempo, è stata assente ingiustificata sui social, tanto che in molti si chiedevano che fine avesse fatto. Ma Ludovica stava solo difendendo il segreto dell’arrivo del secondo bambino.