Antonella Clerici lo ammette dopo quattro anni: “Quell’amore è stato qualcosa di unico”

Antonella Clerici, che oggi vive insieme a Vittorio Garrone in una casa nel bosco con molti cani ed altri animali, ha rivelato che quattro anni fa è morto quello che ha definito l’amore della sua vita. Ecco le sue parole.

Secondo numerose indiscrezioni, Antonella Clerici sarebbe molto vicina al suo terzo matrimonio. Vittorio Garrone, infatti, le avrebbe chiesto di sposarla, e lei avrebbe accettato: la cerimonia dovrebbe svolgersi fra un anno circa. La coppia ha diversi punti in comune, come lo smisurato amore per gli animali.

Vittorio Garrone ha infatti una casa nel bosco, in cui convive con Antonella Clerici e la figlia Maelle ormai da diverso tempo. La vita lontano dalla città gli ha permesso di adottare diversi cuccioli: Argo, un Rhodesian Roddgeback, e Pepper, una bassottina a pelo lungo. La conduttrice ha però spiegato che recentemente ha deciso di adottare una altro cane.

Antonella Clerici ed i cani: c’è una new entry in famiglia!

La conduttrice di The Voice Senior, facendo riferimento ad alcuni recenti fatti di cronaca, ha spiegato che l’abbandono degli animali è un indice di degenerazione della nostra società. Ha inoltre aggiunto che, anche se fino ad oggi ha avuto solo animali di pura razza, è sua intenzione adottare un cane di razza mista da un canile.

Antonella Clerici ha spiegato che, secondo lei, gli animali mantengono sempre quel lato bambino, innocente, che dovremmo tutti quanti conservare. Se ad un cane gli si fa del male, ha notato che si stupisce. Sono capaci di donare amore incondizionato, senza pensare che potrebbero essere un giorno traditi o feriti dal loro padrone.

“Mi ha insegnato l’amore incondizionato”: il ricordo della conduttrice

Antonella Clerici ha spiegato di essere una “canara“, ovvero di preferire i cani a tutti gli altri animali. Tutto è iniziato grazie ad una relazione molto particolare con Oliver, il suo labrador biondo che le ha tenuto compagnia per 15 anni. Lo aveva anche fatto comparire nello spot di Sanremo 2010, e quando stava male comprò per lui una casa ad Ansedonia.

Anche Maelle si era affezionata molto ad Oliver, che ha insegnato ad entrambe un amore unico, incondizionato. La figlia della Clerici ha dunque voluto recentemente adottare un cane che fosse proprio un labrador biondo come quello ricevuto in dono per i suoi quaranta anni, ed ha deciso di chiamarlo Simba.

Ecco l’intervista integrale a La Stampa in cui Antonella Clerici parla del suo amore per i cani: