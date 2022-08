Michelle Hunziker, l’indizio parla chiaro: la famiglia si allarga?

Michelle Hunziker ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla figlia Aurora ed all’ex marito Eros Ramazzotti: un indizio parla chiaro e fa sospettare che la famiglia si allarga. Ecco cosa è successo.

Proprio in questi giorni, è arrivata una brutta doccia fredda per Michelle Hunziker. Ancora una volta, Mediaset ha deciso di tagliare il budget riservato ai programmi di intrattenimento. Nonostante il suo one-woman-show Michelle Impossible dovesse essere ripetuto per una nuova stagione, sembrerebbe sia stato rimandato a data da destinarsi.

Michelle Hunziker non ha commentato queste notizie che riguardano il suo futuro lavorativo in televisione, dove comunque dovrebbe tornare dietro il bancone di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. La soubrette sta trascorrendo le ultime settimane di vacanza in Sardegna, dove fino ai primi giorni di agosto c’era anche sua figlia Aurora ed Eros.

Michelle Hunziker, la famiglia si allarga? La notizia bomba

Il settimanale Chi ha pubblicato uno scoop clamoroso riguardo la vacanza che Aurora e Michelle stanno trascorrendo insieme. Mamma e figlia sarebbero state viste insieme in una situazione inconfondibile. Si sarebbero recate in farmacia per acquistare un test di gravidanza. A questo punto la domanda sorge spontanea: chi delle due lo ha comprato?

Aurora Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza dal 2017. I due si sono incontrati dopo delle forti delusioni sentimentali, e sembrano davvero essere inseparabili. Durante il lockdown hanno vissuto insieme da Michelle Hunziker a Bergamo, mentre lui completava gli studi nell’università inglese e manteneva la sua passione per la palestra.

Ad inizio agosto Michelle sarà da sola con Angiolini: ecco perchè

Michelle Hunziker, al contrario della figlia Aurora, avrebbe una nuova relazione da pochi mesi. Secondo il settimanale Oggi si frequenterebbe in segreto con Giovanni Angiolini da gennaio 2022. Ci sarebbe però il dubbio che la loro relazione andasse avanti da diverso tempo, circa due anni. Questo confermerebbe le voci di tradimenti con Trussardi.

Mentre nel frattempo Aurora Ramazzotti ha lasciato i genitori in Sardegna per trascorrere qualche giorno insieme agli amici, fra cui anche Jonathan Kashanian, Michelle Hunziker non è rimasta da sola. Secondo il settimanale Chi fra qualche giorno il suo dottore, Giovanni Angiolini, sarà in ferie e potrà dedicarsi completamente a lei.

Ecco il tenero abbraccio fra Eros Ramazzotti ed Aurora durante le vacanze in Sardegna: