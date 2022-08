“Rimarrai parte di noi”, lutto nella musica italiana: il triste annuncio scuote tutti

Un altro lutto ha colpito il mondo della musica italiana, con un cantante che sta piangendo la scomparsa di un suo caro: di chi si tratta.

Brutto colpo per uno dei cantanti più amati della musica italiana, che in queste ore ha subito un grande lutto. Infatti l’artista ha perso il suo amato cane. Andiamo a vedere di chi si tratta e l’annuncio sui social.

Una giornata triste ha colpito Andrea Bocelli, che ha dovuto subire la scomparsa del suo amato cane Chopin. Infatti nella giornata di oggi, con un post struggente, il tenore 63enne non solo ha descritto l’importanza che aveva l’amato cagnolino nella sua vita, ma ha anche scritto una lettera per l’amico a quattro zampe. Il cantante ha quindi deciso di pubblicare una foto insieme al cagnolino a mare.

A corredo della foto, Bocelli ha scritto: “Dopo undici anni di gioia silenziosa, hai lasciato questo mondo pigramente senza lamentarti in una calda giornata estiva”. Inoltre descrivendo il suo amico a quattro zampe, il tenore ha scritto: “Amante della pace e della quiete (che tanto di rado regnava in casa Bocelli), sei stato per tutti noi un amico saggio, affettuoso, placido, pronto a diffondere la tua serenità e la pace che hai saputo infondere“.

Lutto nel mondo della musica italiana, Bocelli piange la scomparsa del suo cane: l’annuncio

Nel corso del suo post, il cantante ha voluto ripercorrere i momenti più teneri legati al ricordo del cane, il cui nome esprimeva la predilezione per la musica che aveva dimostrato da sempre con piccoli grandi gesti. Infatti Bocelli ha sottolineato: “Hai sempre amato la musica, Chopin. In armonia con il nome che portava valorosamente, mostravi una particolare predilezione per il pianoforte” – ha poi continuato – “In effetti, sceglievi regolarmente di sdraiarti e ascoltare (e dormire) esattamente tra il pedale e il piede, partecipando effettivamente alla musica“.

Inoltre il cantante ha voluto concludere il post affermando: “Questo è per te: eri e rimarrai parte di noi, un saluto, un sorriso, un pensiero carico di gratitudine e di dolci ricordi“. Il tenore ha deciso di pubblicare questo omaggio al suo amato cagnolino a nome di tutta la sua famiglia. Sono ore quindi difficili per l’amato tenore che ha subito la scomparsa dell’amato cane.