Che Dio ci aiuti, lutto improvviso per la protagonista della serie tv: il triste annuncio. Purtroppo è venuta a mancare una persona molto importante

Francesca Chillemi ha comunicato su Instagram di aver perso l’amata nonna. Tutti i suoi colleghi le hanno mandato dei messaggi di cordoglio, facendole sentire un grande affetto.

Un momento davvero complicato quello che sta attraversando Francesca Chillemi. L’attrice diventata famosa all’interno della serie tv Rai “Che Dio ci aiuti”, ha comunicato su Instagram di aver subito un grave lutto proprio in queste ore. Sui social, la protagonista di “Viola come il mare” ha scritto: “Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata”. Il riferimento è alla scomparsa dell’adorata nonna, con cui la Chillemi è cresciuta e con cui aveva uno splendido rapporto. Il post è della serata del 5 agosto e subito sono piovuti una marea di messaggi di cordoglio, da parte di colleghi, amici e fan, per farle sentire la propria vicinanza.

Tra i volti noti pronti a lanciarle messaggi di affetto ci sono stati: Elena Santarelli, Cristina Chiabotto, Alessandro Roja, Claudia Ruffo, Ludovica Sauer, Flavia Pennetta e Massimiliano Di Lodovico.

Che Dio ci aiuti, lutto improvviso per Francesca Chillemi: il triste annuncio su Instagram

Da quello che è possibile apprendere dai social non ci sono altri dettagli in relazione al lutto. L’ex vincitrice di Miss Italia nel 2003, non ha voluto specificare molto di più, preferendo mantenere un po’ di riserbo. Per quanto concerne la sua sfera professionale, la ritroveremo a settembre, dopo la pausa estiva, nell’attesissima fiction “Viola come il mare”. Al suo fianco ci sarà il modello e attore turco, Can Yaman. Per l’ex compagno di Diletta Leotta si tratta di un ritorno sulle scene dopo il naufragare del progetto Sandokan (in attesa di lavorazione). Qualcuno ha addirittura messo in giro alcuni rumors di un presunto flirt tra Yaman e la Chillemi durante le riprese della fiction di Canale 5. Ovviamente non è arrivata nessuna conferma, anche perchè lei è legata sentimentalmente a Stefano Rosso e la conferma della notizia avrebbe scatenato un vero e proprio putiferio (i due hanno anche una figlia di 5 anni, Rania).