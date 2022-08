Antonella Clerici fa tris: è arrivata la proposta che tutti aspettavano

Antonella Clerici fa tris: finalmente è arrivata la proposta che tutti aspettavano da tempo. Ecco cosa farebbe il prossimo anno la conduttrice Rai.

Da quando Antonella Clerici è tornata in televisione con È sempre mezzogiorno, si è subito ripresa il trono di regina della Tv. Il suo programma è seguito sempre da milioni di persone, ed è arrivato anche a raggiungere picchi del 18% di share. Dopo l’ultima puntata del 3 giugno, la trasmissione ricomincerà il 12 settembre per una nuova stagione.

Antonella Clerici sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Vittorio Garrone, con cui ormai fa coppia fissa da circa cinque anni. Il primo incontro fu organizzato da Evelina Flachi, che è amica di entrambi e lavora anche a È sempre mezzogiorno. Avrebbe proposto alla Clerici e Garrone di conoscersi a cena, sostenendo che fossero anime gemelle.

Antonella Clerici, finalmente la proposta: cosa succede

Evelina Flachi ci aveva visto lungo: per Vittorio Garrone fu subito colpo di fulmine, mentre Antonella Clerici rimase più tiepida. L’amatissima conduttrice Rai cedette solo dopo tre mesi alla corte dell’imprenditore. Oggi la coppia convive nella casa di campagna di lui: insieme a loro c’è anche Maelle, la figlia della Clerici a cui Garrone è molto legato.

Vittorio Garrone è erede dell’impero petrolifero ERG, acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone, ma ha anche un’enorme passione per gli animali. In particolare, è un esperto di cavalli da corsa, ed ha un allevamento nel nord della Normandia, in Francia. Avrebbe anche chiamato un puledro Maelle in onore della figlia di Antonella Clerici.

Cosa dovrebbe fare il prossimo anno la conduttrice Rai: l’indiscrezione

Sia Antonella Clerici che Vittorio Garrone hanno dei matrimoni finiti alle loro spalle. L’imprenditore ha lavorato a lungo in sud America, dove si era anche sposato ed aveva avuto tre figli. La presentatrice Rai, invece, dal 1989 al 1991 si è unita con Pino Motta e dal 2000 al 2003 è convolata a nozze con Sergio Cossa.

Gli amici della coppia avrebbero spifferato al settimanale DiPiù che finalmente sarebbe arrivato il momento che tutti aspettavano: “Da uomo di altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella. Nei loro cinque anni di amore hanno capito sempre di più di essere fatti uno per l’altra“.

Ecco l’intervista a La Stampa condivisa da Antonella Clerici sul suo account Instagram: