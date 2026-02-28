Scambio folle per Vlahovic: lascia la Juve, ma resta in Serie A

Dusan Vlahovic è pronto a lasciare la Juve ma può restare in Serie A! La pista a sorpresa lo vede ancora nel nostro campionato con uno scambio folle

Uno dei nomi che quasi sicuramente non faranno parte della rosa della Juventus della prossima stagione è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, e la società bianconera lo cederà in estate per non perderlo a parametro zero. Non c’erano spiragli, d’altronde, per dare una svolta positiva a questa situazione che si trascina da almeno un anno.

Quanto fatto vedere in campo da Vlahovic nella sua avventura a Torino, specialmente in questa stagione, di certo non aumenterà i rimpianti per il suo addio. Siamo pronti a scommettere che non ci saranno molti tifosi o addetti ai lavori che si strapperanno i capelli nel vederlo partire per nuovi lidi. Le richieste da parte dell’entourage del calciatore in sede di rinnovo – pretendeva un ingaggio altamente superiore – non hanno trovato risposte significative nei numeri, come testimoniano i pochi gol realizzati.

Vlahovic dice addio alla Juve ma resta in serie A: scambio folle

Insomma, il serbo è vicino all’epilogo della sua avventura in Piemonte. Il direttore Cristiano Giuntoli, dal canto suo, si sta guardando intorno per darlo al miglior offerente, anche per rientrare (parzialmente) nell’investimento fatto nel gennaio 2022. Dusan è pronto a dire addio alla Juve ma contro ogni pronostico può restare in Serie A! Avanza, infatti, l’idea di uno scambio folle che riguarda un’altra big del nostro campionato.

La grande delusa dell’annata calcistica che va per concludersi è sicuramente il Milan. Sulla stagione rossonera ha pesato il rendimento sotto le aspettative di alcuni big, come Leao e soprattutto Theo Hernandez. Il terzino francese è stato un lontano parente di quello che nel 2022 portò lo scudetto ai rossoneri. C’è aria di fine ciclo e con ogni probabilità anche lui saluterà il Diavolo in estate, non avendo rinnovato il contratto che termina nel 2026. Da qui la pazza idea che avanza nelle menti dei dirigenti: uno scambio (alla pari?) tra Theo e Vlahovic.

Negli ultimi mesi, infatti, molto intermediari stanno continuando a proporre il classe 2000 al Milan e nei discorsi può entrare anche il francese. Entrambi sono in scadenza tra un anno ed entrambi sono vogliosi di cambiare aria. Inoltre, Zlatan Ibrahimovic stravede per l’attaccante di Belgrado e sarebbe pronto a follie pur di averlo in squadra. Staremo a vedere come si evolverà lo scenario.