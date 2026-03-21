Intesa Sanpaolo multata per 17,6 milioni di euro per violazione della privacy nel passaggio a Isybank

Una banca che corre verso il digitale, milioni di clienti spostati su una nuova app, e una domanda che torna sempre uguale: chi decide davvero come usare i nostri dati? In questa storia, la risposta non è solo tecnica. È personale, quotidiana, tangibile.

La trasformazione digitale della finanza è veloce. A volte, troppo veloce. Chi ha un conto lo sa: notifiche sull’app, cambi di condizioni, nuove interfacce. Con Isybank, la banca “solo smartphone” del gruppo Intesa Sanpaolo, la corsa è stata ancora più decisa. E in mezzo a questo cambio di marcia, tanti clienti hanno scoperto di essere parte del viaggio quasi a cose fatte.

Cosa è successo con Isybank

Nei mesi scorsi, molti correntisti hanno raccontato di aver ricevuto un SMS o un avviso nell’app. Il messaggio diceva, in sostanza, che il conto sarebbe passato su Isybank. Per alcuni, il nuovo modello era comodo: operatività da telefono, costi snelli, tempi rapidi. Per altri, no. Non tutti vogliono una banca solo digitale. Non tutti possono permetterselo.

Da qui il nodo. Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato la migrazione di circa 2,4 milioni di clienti (stima pubblica). Ha valutato come sono state fornite le informazioni. Ha verificato se ci fosse una vera possibilità di scelta. Ha guardato alla base giuridica del trattamento dei dati personali, alla trasparenza, al rispetto del GDPR.

La conclusione è dura. L’Autorità ha rilevato un uso scorretto dei dati nelle fasi del passaggio. Mancavano, secondo il Garante, informazioni chiare e tempestive. L’uscita alternativa non era semplice. La catena del consenso non reggeva il peso del cambiamento.

Arriva così la sanzione: una multa di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per trattamento illecito connesso alla migrazione a Isybank. L’Autorità ha anche imposto correttivi: comunicazioni più nitide, scelte esplicite, tutele concrete per chi non vuole essere spostato su un canale “solo app”. Non risultano al momento dettagli pubblici su eventuali ricorsi.

Perché conta per chi ha un conto

Conta perché tocca il nostro margine di controllo. Quando una banca cambia piattaforma, non sta solo aggiornando un software. Sta ridefinendo gli spazi della relazione con il cliente. La privacy non è un foglio da firmare. È potere di dire sì, no, oppure “ci penso”.

Questo caso manda tre messaggi chiari: Le scelte devono essere granitiche e comprensibili. Niente giri di parole. Il passaggio a un servizio diverso richiede una base legale solida, non un automatismo. Il cliente deve poter restare dove si trova, senza ostacoli, se lo preferisce.

Pensiamo a una signora che usa il bancomat e poco lo smartphone. Oppure a chi vive in zone dove la rete è incerta. Un conto “solo app” può essere una barriera. E la trasparenza serve proprio a evitare che la tecnologia escluda invece di includere.

Ci sono anche effetti a breve termine: nuove comunicazioni da parte della banca, opzioni esplicite per rimanere nel canale tradizionale, più attenzione nella gestione dei consensi. E, sullo sfondo, un segnale all’intero settore: l’innovazione resta benvenuta, ma il perimetro del trattamento dei dati non è negoziabile.

La verità è che la finanza digitale funziona quando si fonda sulla fiducia. La sanzione non è solo un prezzo da pagare. È un promemoria collettivo: la comodità vale tantissimo, ma senza libertà di scelta perde senso. Nelle nostre tasche, oltre alla carta, c’è la vita. A chi la affidiamo, e a quali condizioni, vogliamo davvero deciderlo noi?