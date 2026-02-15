WhatsApp, cambia per sempre il modo di chattare: utenti impietriti

La famosa app di messaggistica istantanea, WhatsApp, ha deciso di cambiare per sempre il modo di chattare e tenersi in contatto con i propri amici e familiari: gli utenti sono impietriti da questa novità

Quando si parla di WhatsApp è difficile non definire l’app migliore che ci sia in quanto a messaggistica. Certo, c’è chi magari ne preferisce altre, come Telegram o Snapchat, ma molto dipende da un fattore: l’abitudine. Se si è costanti nell’utilizzo di un’applicazione, soprattutto di messaggistica istantanea, diventa quasi automatico sceglierne una al posto di un’altra.

Con gli ultimi aggiornamenti fatti, e in programma ce ne sono tanti altri, WhatsApp è sempre di più al passo con le esigenze dei suoi utenti. Una mossa volta soprattutto a impedire che il suo ‘pubblico’ si sposti dai maggiori competitors, in primis Telegram, che sta portando avanti delle manovre strategiche per portare via quegli utenti indecisi tra le due app. Una sorta di operazione simpatia, però WhatsApp non resta con le mani in mano e quindi sta portando una grossa novità, unica nel suo genere.

Con l’ultimo aggiornamento quasi tutti possono usufruire della funzione con la quale gli utenti possono creare e condividere degli argomenti per gli aggiornamenti di stato con un adesivo chiamato Tocca a te, come riferito dal portale Cellulari.it.

WhatsApp, arriva una nuova funzione per gli utenti

La funzione serve per creare catene spontanee di contenuti all’interno dell’interfaccia dello stato. E’ già disponibile per la versione 2.25.15.13 Beta per Android, quindi c’è chi ha già avuto a che fare con questa funzione. Basta selezionare un tema, applicare l’adesivo su una foto o un video e condividerlo nello stato.

Così si crea una catena interattiva: gli utenti potranno rispondere a questo prompt pubblicando i propri contenuti multimediali. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile per tutti questa nuova funzione. L’adesivo tocca a te serve, appunto, per rendere l’esperienza su WhatsApp più interattiva, coinvolgendo un numero sempre più ampio di giovani e giovanissimi per la funzione dello stato.

Infatti, si può tranquillamente affermare che non è proprio la funzione più utilizzata da questa categoria, per usare un eufemismo, visto che preferiscono Instagram. E’ una mossa interessante per rendere gli utenti più partecipativi, senza dimenticare che la forza di quest’app, oltre ai messaggi, restano le chiamate tradizionali e le videochiamate.