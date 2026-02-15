Kate Middleton lo ha fatto davvero, tutti sconvolti a Buckingham Palace

Sono tutti sconvolti a Buckingham Palace per ciò che ha fatto Kate Middleton. Nessuno si aspettava un qualcosa di questo tipo: cos’è successo

Le vicende della Royal Family sono molto seguite non solo nel Regno Unito, ma anche nel resto del mondo. Quando esce fuori un argomento che riguarda Re Carlo, il Principe William o la Principessa Kate, è difficile passare oltre per chi è appassionato di cosa succede a Buckingham Palace. E c’è stata tanta ansia per le condizioni di salute di Kate di Re Carlo, che hanno affrontato una brutta malattia.

In un nuovo video pubblicato da Kesington Palace su Instagram, Kate Middleton ha detto ‘la natura è il mio santuario’. La Principessa del Galles ha inaugurato questo nuovo format social. Il titolo è Madre Natura, l’obiettivo è quello di incoraggiare a dare il giusto valore all’ambiente che ci circonda e a saperne osservare la bellezza e ad apprezzarla.

L’incoraggiamento da parte della Principessa è quella di spegnere i dispositivi elettronici e passare tempo all’aperto proprio come George, Charlotte e Lilibet, i suoi figli. Questo video è arrivato nella settimana dedicata alla salute mentale ed è stata sottolineata la grande unione tra uomo e natura. Oltre alla capacità dell’ambiente di avere vibes positive sul corpo e la mente.

Kate Middleton stravolge tutti a Buckingham Palace

Fin da quando Kate è entrata nella Royal Family si è sempre contraddistinta per la sua personalità che aiuta molto i giovani. Si era mescolata tra i ragazzi dai 10 ai 15 anni e aveva chiacchierato con il capo scout Dwayne Fields, sedendosi all’aperto per un picnic e un gelato. Un segnale incoraggiante dopo che il tumore è stato rimosso. Su Instagram, la Principessa aveva scritto: “Per i giovani, l’accesso alla natura è importante per aiutare a costruire fiducia, autostima, abilità per la vita e senso di prospettiva”.

Nel Regno Unito, la Festa della Mamma si festeggia il 30 marzo ed è stata dedicata a Madre Natura come ‘santuario’. Ciò che ha fatto Kate va controcorrente rispetto a quanto sono abituati a Buckingham Palace: non ha diffuso foto con i figli come gli altri anni. La colpa va anche alle polemiche sui ritocchi dell’anno scorso. Insomma, Kate Middleton resta un personaggio molto diverso da ciò che si è abituati quando si parla di Royal Family. E la sua semplicità le ha permesso di avere tanti fans.