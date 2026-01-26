I fan di The Walking Dead sono in festa: l’attesa è finalmente finita

Salti di gioia per gli appassionati di The Walking Dead, una delle migliori serie tv mai realizzate, che ha raccolto consensi in tutto il mondo: l’attesa è finalmente terminata

The Walking Dead con il passare del tempo si è affermata come una delle migliori serie tv mai realizzate. E infatti ha vinto numerosi premi, come per esempio l’AFI Awards e il Saturn Awards, ma anche l’Eddie Awards. La serie, inoltre, ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe 2011 come miglior serie drammatica, che però è stato assegnato a Boardwalk Empire della HBO.

La trama si svolge con Rick Grames, vicesceriffo, che va in coma dopo esser stato colpito alla schiena. Ha avuto un incidente durante uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, poi si è risvegliato nell’ospedale distrutto pieno di cadaveri. Un virus ha preso piede e i morti hanno attaccati i vivi, che sono sempre meno.

Ha sfruttato le sue capacità per sopravvivere, costruendo delle armi e uscendo dalla città. Nel corso del suo viaggio ha trovato tanti superstiti, tra cui la sua famiglia e il suo migliore amico. Tanti colpi di scena con i protagonisti che si renderanno conto che i veri nemici in certi casi sono proprio gli esseri umani più che i morti viventi.

Lo spinoff di The Walking Dead è pronto: arriverà dal 2 giugno

Uno dei personaggi più amati di The Walking Dead è Daryl Dixon e sarà lui il protagonista assoluto dello spinoff The Walking Dead: Daryl Dixon. E’ stato rilasciato il trailer ufficiale, la sua uscita avverrà il prossimo 2 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW per un’estate dedicata al mondo degli zombie.

Non è il primo spinoff, ce n’è già uno dal nome The Walking Dead: The Ones Who Live, ci sarà anche un’altra serie tv dal nome The Walking Dead: Dead City, con i fans che non vedono l’ora. Daryl Dixon è l’ultimo membro della sua famiglia e lo si trova inserito nel contesto francese, finendo in un’abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse.

Daryl accetta il compito di portarlo in salvo e prende il bambino con sé, allo stesso tempo cerca delle risposte per tornare a casa. Ma durante la sua avventura stringerà tanti legami che complicheranno i suoi piani. Insomma, i fans non vedono l’ora di vedere il nuovo prodotto.