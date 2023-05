Chiara Nasti: un costume che fa invidia e scatena la polemica

Già da giovanissima cura un blog per adolescenti. Chiara Nasti è oggi una delle influencer più famose d’Italia

Bellissima. Ama provocare ed è sempre un po’ sopra le righe. Per questo i contestatori non mancano. Ma quando la visione è come quella che ci fa vedere, spesso, Chiara Nasti, tutto il resto passa in secondo piano. Anche la foto che vi proponiamo oggi, vi farà essere tutto tranne che polemici…

Napoletana. Nata nella splendida città partenopea il 22 gennaio 1998. Chiara Nasti è, sicuramente, una delle donne più desiderate d’Italia in questo momento. Possiamo dire a tutti gli effetti che si è fatta da sé. Sì perché non nasce da una famiglia vicina al mondo dello spettacolo. I genitori, infatti, sono due commercianti napoletani. Ma da giovane cresciuta nell’era di internet, inizia fin da subito a farsi conoscere. Da adolescente, infatti, apre un proprio blog, dove racconta fatti riguardanti la propria vita e dà consigli, soprattutto di moda, ai coetanei.

Nel frattempo, però, la nostra Chiara cresce. E diventa una bellissima giovane donna. Sboccia dal punto di vista televisivo grazie a Piero Chiambretti. Si fa notare, infatti, nella fortunata trasmissione del conduttore torinese, “Chiambretti Night”. Negli anni, la celebrità televisiva cresce, anche grazie, per esempio, alla partecipazione a “L’isola dei famosi”.

Chiara Nasti: da infarto in costume

Ovviamente, però, non possiamo tacere del fatto che Chiara Nasti abbia occupato, spesso, le prime pagine del gossip. Negli anni, la giovane e bella napoletana ha dimostrato un certo interesse verso il mondo del calcio. E’ stata, infatti, fidanzata con Emanuele Borriello, fratello del calciatore Marco Borriello.

Ma, soprattutto, ha fatto parlare moltissimo di sé per la sua relazione con l’allora calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, oggi in Turchia dopo i dissidi col club giallorosso. Siamo nel 2021. Con Zaniolo, però, finisce male. E così, Chiara inizia a frequentare un altro calciatore, Mattia Zaccagni, della Lazio. Calciatore che, quest’anno, sta disputando la sua miglior stagione in carriera. I due hanno avuto un bimbo.

Bellezza, consigli sulla moda, ma anche querelle amorose (non sono mancate, negli anni, le frecciatine a Zaniolo) hanno fatto, dunque, di Chiara Nasti una delle donne più famose, soprattutto sui social. Una influencer di successo, anche grazie alla sua avvenenza. Su Instagram ha addirittura due milioni di followers.

Anche il post che vi proponiamo oggi raccoglie oltre 70mila like. Certo, non mancano sempre i criticoni tra i tanti commenti che possiamo e potete leggere. Ma, in generale, i fan e followers (in massima parte maschietti) non possono non andare in estasi per questo costume sfoggiato dalla bella Chiara. Ma fate un giro sul suo feed… Non ve ne pentirete…