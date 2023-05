Delia Duran sirenetta tra le rocce: “Stare fermo non potrai”, l’estate è già caldissima

Famosa soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Questa foto su Instagram non è per deboli di cuore

Bella, bellissima. Non è una novità. Delia Duran non la scopriamo di certo oggi. Ma scoprirla e riscoprirla è sempre un grande piacere. Fortunatamente arrivano i social network in nostro soccorso. Lì la nostra bella è davvero attivissima.

Attivissima e seguitissima, Delia Duran. Poche donne del mondo della televisione hanno avuto una scalata di popolarità così rapida come quella avuta come la nostra Delia, di origini venezuelane. Nel mese di aprile appena conclusosi, ha compiuto 33 anni e la conosciamo ormai da tempo per diverse partecipazioni televisive.

Su tutte, evidentemente, quella del Grande Fratello VIP, dove Delia è stata una delle concorrenti più discusse e carismatiche. Si è parlato molto di lei nella casa più spiata d’Italia. Non c’è che dire la bella Delia si è giocata bene le sue carte sotto le telecamere di Cinecittà.

La maggior parte della fortuna, dunque, l’ha fatta in qui nel nostro Paese. Anche se il suo percorso professionale e artistico è iniziato proprio in madrepatria, in Venezuela, con la partecipazione ad alcune telenovelas. Come ben sappiamo, nei Paesi latini un genere che dà grande popolarità.

Delia, dunque, è sia modella che influencer. La ricordiamo come donna immagine nella trasmissione di Piero Chiambretti, “La Repubblica delle donne”. Ma anche attrice. Tra i ruoli che ha interpretato c’è anche quello di Elena nelle fiction italiane “Il bello delle donne” e “L’onore ed il rispetto”.

Delia Duran, splendida sirenetta tra gli scogli

Famosa, quindi, come donna del jet set, anche per via della sua relazione dorata con l’attore Alex Belli, anch’egli uomo piuttosto in vista della televisione degli ultimi anni. Per lui diversi ruoli di attore in cui, il più importante è certamente quello nella fiction “CentoVetrine”, dove interpreta Jacopo Castelli.

I due formano una delle coppie più glamour della scena e sono molto uniti. Anche la foto che vi proponiamo oggi è tratta, in realtà, da un post su Instagram in cui in una delle foto appare anche Alex Belli.

In generale, Delia Duran è davvero molto attiva sui social network e ogni sua foto fa il pieno di like e interazioni. Anche questa, che risale a qualche tempo fa, aveva fatto furore. E come poteva essere altrimenti? Delia, in costume tra gli scogli, ci mostra il suo fisico scolpito, ma, allo stesso tempo, morbido al punto giusto. Da guardare e riguardare.