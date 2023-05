Tagliare la bolletta si può: come avere più soldi per le tue spese

Il costo delle utenze pesa sull’economica domestica: come tagliare la bolletta, risparmiare e avere così più soldi da destinare alle tue spese

Sappiamo tutti che ogni mese, in famiglia, ci sono una serie di oneri ai quali non possiamo sottrarci economicamente. Fitto o mutuo, utenze, spesa, assicurazione auto e così via. Risparmiare, laddove possibile, è un ottimo modo per non dover tirare troppo la cinghia e riuscire, così, a concedersi anche qualche sfizio personale. Questi consigli ti torneranno utilissimi per tagliare la bolletta: un piccolo gruzzolo ogni mese e avrai più soldi per le tue spese.

In particolare, a gravare sul portafogli, c’è la bolletta dell’elettricità. Si tratta, ovviamente, di un bene di cui non possiamo fare a meno, ma che non sempre utilizziamo con parsimonia. Questi suggerimenti potranno darti una mano a risparmiare qualche soldo ogni mese.

Come tagliare la bolletta: risparmi e hai più soldi in tasca per le altre spese

Potrebbero sembrare piccoli accorgimenti, da poco, ma a lungo andare la differenza sarà evidente. Non pensate di dover fare chissà quali sacrifici per vedere calare la bolletta a fine mese, in realtà di tratta di abitudini semplicissime che una volta interiorizzate, diventeranno la “normalità”.

Manutenzione degli elettrodomestici. Il concetto è semplice: se qualcosa non funziona bene, ci costringe a spendere di più. Facciamo un esempio banale: il congelatore non funziona bene perché non lo sbriniamo con la giusta frequenza. Di conseguenza, occorrerà più tempo per congelare i nostri cibi, più “sforzo” da parte dell’elettrodomestico e maggiore spesa per noi. Lo stesso vale per forno, frullatore e così via.

Fatevi furbi. Imparate a sfruttare a fondo un elettrodomestico. Facciamo un esempio pratico: una volta che il nostro forno ha raggiunto la temperatura ideale, possiamo procedere a cuocere la nostra pietanza. Tempo stimato, 15 minuti. Cosa possiamo fare per risparmiare? Spegnere il forno a 12 minuti, invece che aspettare il famoso “din” del timer. Perché? L’elettrodomestico resterà bollente perché lasceremo lo sportello chiuso e la nostra pietanza finirà di cuocere alla perfezione grazie al calore residuo. Allo stesso tempo, avremo spento il forno con qualche minuto di anticipo, risparmiando corrente. Un paio di minuti ogni giorno e a fine mese la differenza si vedrà!

Lavatrice e lavastoviglie. Sono forse gli elettrodomestici che usiamo di più. Occhio, però, a farlo con intelligenza e parsimonia. Evitate di caricarle a metà, aspettate che siano del tutto piene. E occhio anche alla fascia oraria: di solito a tarda sera o di primo mattino metterle in funzione grava meno sulla bolletta. Controllate il vostro piano tariffario e scoprirete qual è il momento ideale per utilizzarle.

Via spine e simili. Caricabatteria lasciati inseriti, led accesi e così via. Quando non stiamo usando uno strumento, un dispositivo, assicuriamoci di staccare la spina. Potrà sembrare cosa da niente, ma è un errore molto comune che in tanti commettono.