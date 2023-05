Senti puzza di muffa? Tre rimedi della nonna per farla sparire

Come risolvere il problema della puzza di muffa, ecco tre rimedi della nonna per farla sparire. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Uno dei problemi più fastidiosi in casa e molto poco igienici è la muffa. Può annidarsi negli angoli più impensati, lasciando brutte macchie nere, e un pungente cattivo odore. A volte l’odore può essere davvero persistente e difficile da eliminare, anche quando abbiamo tolto le macchie nere di muffa.

Il cattivo odore, infatti, oltre che dalle spore della muffa può dipendere anche da una casa molto umida, dove le infiltrazioni rilasciano un odore stantio molto difficile da togliere. In questi casi, la prima cosa da fare è individuare dove si è formata la muffa o dove sono le infiltrazioni ed eliminarle.

Contro una muffa non troppo estesa potete intervenire direttamente da soli, usando la candeggina o un prodotto specifico che trovate nei negozi di detersivi e al supermercato. Mentre per le infiltrazioni di umidità nei muri dovete rivolgervi a un muratore, per un intervento più profondo.

Se invece, a prescindere dalle infiltrazioni o dalle macchie di umidità, l’odore di muffa o la puzza di umidità è spesso presente dentro casa vostra, vi segnaliamo tre rimedi della nonna molto utili ed efficaci. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Contro la puzza di muffa tre rimedi della nonna per farla sparire

La prima cosa da fare quando dentro casa sentire il cattivo odore di muffa è aprire le finestre per arieggiare la casa. Una ventilazione adeguata degli ambienti è fondamentale. Soprattutto se la casa è vecchia e le stanze buie. Bisognerebbe, poi, evitare di far asciugare i panni in casa.

Bicarbonato di sodio (Inews24.it)Anche se l’acqua è stata eliminata dalla centrifuga della lavatrice, rilasciano molta umidità. Non dimenticate, poi, i panni appena lavati dentro la lavatrice o nella cesta del bucato lavato. Vanno stesi subito, all’aria aperta, altrimenti rilasciano cattivo odore in casa. Ricordatevi, poi, di non lasciare acqua stagnante in bacinelle, vasi e sottovasi. Ora passiamo ai tre rimedi della nonna contro la puzza di muffa.

Un rimedio molto efficace contro i cattivi odori in casa, e contro la puzza di muffa, è usare i fondi di caffè. Raccogliete i fondi dal colino della moka dopo aver fatto il caffè, invece di gettarli nella pattumiera. Versateli in una o più ciotole da mettere vicino alle fonti del cattivo odore o agli angoli di una stanza. I fondi di caffè sono anche un ottimo rimedio contro le formiche. Contro gli odori più forti e persistenti fate bollire alcune bucce di limone in una soluzione di acqua e aceto. Una volta che il liquido si sarà raffreddato versatelo in uno spruzzino e vaporizzatelo negli ambienti.

Infine, non poteva mancare il bicarbonato di sodio, da usare in questo caso con il sale fino e gli oli essenziali. Anche in questo caso, preparate un liquido da vaporizzare negli ambienti, sciogliendo due cucchiai di bicarbonato di sodio, un cucchiaino di sale e qualche goccia di olio essenziale, menta o lavanda, in mezzo litro di acqua. Mescolate bene, versate nello spruzzino e vaporizzate nelle stanze.