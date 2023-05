Scegli una piega tra queste: la preferita rivela il tuo modo di affrontare le difficoltà

Piega: il modo in cui acconci i capelli non è un caso. Potrebbe dire molto sul tuo modo di affrontare la vita. Fai il test.

Qualcuno dice che quando una donna cambia colore di capelli o taglio, è perchè qualcosa dentro di lei sta per cambiare per sempre. Amore, lavoro o altro. Dietro ogni cambio c’è un motivo preciso che i poveri profani non sapranno mai davvero. I capelli spesso sono una delle cose che cattura subito l’attenzione di chi guarda una persona o magari la conosce per la prima volta.

Attraverso il taglio. l’acconciatura o anche il colore, possiamo comunicare molto della nostra personalità. Chi fa colori più eccentrici, per esempio. è sicuramente una persona particolare che ama essere unica fregandosene del giudizio degli altri. Già, perchè anche se siamo nel 2023 e queste cose non dovrebbero proprio accadere, c’è ancora chi giudica qualcuno per il proprio colore o taglio di capelli. Come tante altre però, anche quella è una modalità espressiva che ci aiuta ad essere più vicini a quello che vorremmo essere.

Dicci quale piega scegli e ti diremo chi sei: fai il test

Tra i modi di esprimersi attraverso i capelli, per donne e uomini è sicuramente importante la piega. Il modo in cui sei abituata a tenere i capelli dice molto sulla tua personalità e soprattutto sul modo che hai di affrontare le difficoltà della vita. Potresti non crederci, ma ti assicuriamo che è cosi: per ogni modo di tenere in ordine i capelli c’è una personalità diversa e di conseguenza un modo diverso di vivere la vita e le difficoltà. Se non ci credi prova il nostro test e scopri davvero se la tua pettinatura rispecchia il tuo carattere.

Se ti piace che i tuoi capelli rimangano sciolti, niente ti può fermare. Sei una persona volitiva e dinamica che vuole assolutamente raggiungere i suoi obbiettivi. Sai essere anche molto empatica e ami la solitudine Se raccogli i tuoi capelli in un ordinatissimo chignon sei una persona romantica e piena di creatività, che ama l’arte e ama esprimere se stessa sempre. Ti piace stare al centro dell’attenzione e proprio per questo i tuoi amici ti considerano un leader. Se preferisci farti una treccia, sei una persona generosa che mette il benessere degli altri sempre davanti al proprio. Sei il compagno perfetto e anche un ottimo amico. Se porti spesso la coda di cavallo sei una persona molto precisa (forse anche troppo). Sei metodico e programmi sempre le tue giornate, odi le sorprese.

E allora, come ti acconci i capelli?